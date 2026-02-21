Embraer e Northrop Grumman irão desenvolver capacidades avançadas de mobilidade aérea para os EUA e nações aliadas

A Embraer (NYSE: EMBJ; B3:EMBJ3) e a Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) estão trabalhando em conjunto para aprimorar a aeronave multimissão KC-390 Millennium, a fim de fornecer capacidades avançadas de reabastecimento em voo para a Força Aérea dos Estados Unidos e nações aliadas. Juntas, as duas empresas buscam atender à necessidade de emprego ágil em combate por meio de investimento conjunto e foco na rápida entrega de capacidades para as forças armadas.

* As empresas estão unindo esforços para combinar seus conhecimentos e expertise a fim de acelerar as iniciativas necessárias para desenvolver um sistema de reabastecimento aéreo de última geração.

* Com base na vasta experiência das empresas em projetar, desenvolver e produzir aeronaves, com comprovadas capacidades de integração de sistemas e fabricação, esta colaboração pavimenta o caminho para o desenvolvimento do KC-390 Multi-Mission Tanker para os Estados Unidos e

forças aéreas aliadas e define os requisitos para futuras demandas de logística aérea.

* Os principais recursos incluirão um sistema boom de reabastecimento aéreo autônomo avançado, comunicações aprimoradas, consciência situacional e opções de auto-proteção, bem como sistemas de missão modificados. Essas melhorias expandirão o alcance das aeronaves apoiadas pelas operações de reabastecimento do KC-390 e ampliarão seu escopo de missão em ambientes operacionais.

“A Northrop Grumman, em conjunto com a Embraer, está realizando investimentos estratégicos para suprir uma lacuna existente em relação a soluções avançadas de mobilidade aérea em nível global.

Estamos atentos às necessidades de nossos clientes, principalmente dos países aliados que buscam maior autonomia e eficiência operacional, e estamos explorando novas tecnologias que aumentarão a versatilidade da comprovada plataforma KC-390, proporcionando assim a autonomia operacional que nossos clientes precisam”, disse Tom Jones,Vice-Presidente Corporativo e Presidente da Northrop Grumman Sistemas Aeronáuticos.

“Juntos, vamos alavancar os pontos fortes de duas empresas líderes na indústria de defesa, com foco no desenvolvimento de um sistema boom de reabastecimento em voo para o KC-390 Millennium, de forma a fornecer a capacidade adequada ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos e a

outras nações aliadas. O KC-390 é uma plataforma operacional comprovada, com boa relação custo-benefício e que pode ser rapidamente incorporada à frota da Força Aérea dos EUA”, disse Bosco da Costa Junior, Presidente and CEO da Embraer Defesa & Segurança.

KC-390 Millennium

O KC-390 Millennium destaca-se como a aeronave mais capaz da sua categoria, projetada para executar missões complexas nos ambientes mais exigentes. Concebido e construído no século XXI para resistir às ameaças atuais e futuras, este jato de transporte aéreo e reabastecimento em voo multimissão, de médio porte, oferece desempenho superior, flexibilidade operacional e ótimo custo-benefício. Suas capacidades incluem reabastecimento aéreo, emprego ágil em combate e

resposta rápida em uma ampla gama de perfis de missão.

Northrop Grumman

A Northrop Grumman é uma empresa líder global em tecnologia aeroespacial e de defesa. Suas soluções pioneiras fornecem aos seus clientes as capacidades necessárias para conectar e proteger o mundo, e para expandir os limites da exploração humana no universo.Impulsionados por um propósito comum de resolver os problemas mais complexos dos nossos clientes, os colaboradores da Northrop Grumman definem o que é possível todos os dias.



Embraer Defense & Security Inc.

A Embraer Defense & Security Inc. (EDSI) é uma subsidiária da Embraer Defesa & Segurança, uma empresa líder global em aeroespaço e defesa. Além do A-29 Super Tucano, aeronave de ataque leve e treinamento avançado, e do KC-390 Millennium, aeronave de transporte militar multimissão e de reabastecimento em voo, a empresa oferece uma linha completa de soluções e aplicações integradas, como Centro de Comandoe Controle (C4I), ISR (Inteligência, Vigilância e Reconhecimento),sistemas terrestres e espaciais. Com uma presença crescente no mercado global, os produtos e soluções da Embraer Defesa & Segurança estão presentes em mais de 60 países.

A EDSI monta o A-29 Super Tucano em Jacksonville, Flórida, para clientes americanos e que adquirem a aeronave por meio do programa Foreign Military Sales (Vendas Militares Estrangeiras), do governo

americano, em todo o mundo. A EDSi também fornece peças de reposição, serviços e suporte para a frota global de A-29 FMS.

A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais com até 150 assentos. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.