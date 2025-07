Cultura GAME – TÁ SABENDO, SÃO JOSE?

Após o sucesso dos games “A Capivara Curiosa” e “Gruta da Cuca”, os irmãos Capucho criam um jogo cultural e educativo em comemoração aos 258 anos de São José dos Campos/SP.

Os joseenses e desenvolvedores de games, Carol e Matheus Capucho, criaram um jogo educativo em formato de quiz, o “Tá Sabendo, São José?”, que chegapara comemorar o aniversário de São José dos Campos/SP. O jogo composto de perguntas e respostas sobre a cidade abrange de maneira divertida fatos e acontecimentos históricos, curiosidades e atualidades. O jogo é dividido em classificação fácil, moderada e difícil, permitindo que pessoas de todas as idades consigam responder às perguntas e aprendam com o game. Além disso, efeitos sonoros enriquecem a experiência do jogador.

O evento de lançamento em vídeo no Youtube conta com intérprete de Libras e legendas, com orientações do Matheus, que fala sobre o projeto e ensina a instalar para jogar offline. A equipe do projeto tem Matheus Capucho como Programador e Game Designer e Carol Capucho como Artista Visual e Pesquisadora. Uma ação presencial de apresentação do game será realizada num Ponto de Cultura da Cidade, para crianças e jovens, com entrada gratuita.

Em 2023, os irmãos criaram o game “A Capivara Curiosa”, jogo inspirado nas capivaras do Parque da Cidade de São José dos Campos/SP. Ainda esse ano, em 2025, criaram o “Gruta da Cuca”, jogo inspirado na Cultura Popular e Folclore Brasileiro.

“Tá Sabendo São José?”

“Tá Sabendo São José?” estará disponível ainda esse mês para download gratuito na plataforma Itch.io e é compatível para computador (PC/Windows) e celular (Android). A classificação é livre.

O projeto é realizado através do Plano Nacional Aldir Blanc, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Prefeitura de São José dos Campos, Ministério da Cultura e Governo Federal – Edital PNAB 001/FCCR/2024.

>>> Jogo para download – Quando: 12/07/2025 – Site: https://matheus-capucho.itch.io/ta-sabendo-sjc

>>> Lançamento do projeto no Youtube – Quando: 17/07/2025 – 19h – Onde: https://youtube.com/capsgamesbr

>>> Ação presencial: Associação Cultural Contraponto – Dia 12/07/2025 – Para participar, entrar em contato no Instagram ou e-mail (vagas limitadas).

>>> Instagram: @caps.games >>> E-mail: oficial.caps.games@gmail.com