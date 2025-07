Jovem Artista joseense lança “As Cores da Cidade” e faz homenagem a São José dos Campos/SP

As Cores da Cidade

Jovem artista joseense comemora o aniversário de São José dos Campos/SP com a criação da obra “As Cores da Cidade”, lança coleção de cartões-postais, desenhos para colorir e exposição virtual.

A artista joseense Carol Capucho, acaba de lançar o projeto “As Cores da Cidade”, e comemora o aniversário de São José dos Campos/SP com a criação de desenhos sobre a cidade, abrangendo prédios históricos, locais icônicos, parques e Distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. A obra da artista é voltada a todos os públicos, mas atende principalmente ao público jovem e infantil. O projeto conta com a exposição virtual, cartões-postais da obra impressos em tiragem limitada para divulgação da exposição e distribuição numa entidade da cidade, de atendimento a crianças e jovens, que irão receber juntamente com os kits de colorir, que é composto pelas doze obras para colorir, pasta personalizada, folder informativo, lápis de cor, giz de cera e apontador. No site, além de conhecer a obra, o público, em geral, também é beneficiado, sendo possível fazer o download gratuito dos desenhos para colorir em PDF.

Carol Capucho

Carol Capucho é nascida em São José dos Campos e tem a cidade como sua inspiração. Nas artes visuais, desenvolve principalmente seu trabalho voltado aos desenhos digitais, tendo participado de diversos projetos, entre eles, a criação de personagens e artes para games, álbuns musicais, vestuário, projetos culturais, entre outros. Além disso, Carol é estudante universitária, cantora e fotógrafa. Matheus Capucho, trabalha com a artista em diversas produções e nesse projeto está ao lado da irmã na criação e gerenciamento do site, registro documental e suporte técnico. O site do projeto apresenta recursos de acessibilidade em audiodescrição, além de um formato extra de audiodescrição, onde a própria artista faz a narração de suas obras.

As Cores da Cidade

“As Cores da Cidade” é um presente para São José dos Campos! A exposição virtual já pode ser conferida no site do projeto e o download gratuito dos desenhos para colorir já estão disponíveis. A Associação Cultural Contraponto, ponto de cultura e mantenedora do Coro Contraponto, entidade onde a artista é ex-corista, foi o local escolhido para a distribuição dos kits de colorir “As Cores da Cidade”, por atender ao público-alvo do projeto. Além dos kits, os cartões-postais produzidos em edição limitada, serão distribuídos aos presentes para a divulgação da obra.

O projeto é realizado através do Plano Nacional Aldir Blanc, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Prefeitura de São José dos Campos, Ministério da Cultura e Governo Federal – Edital PNAB 001/FCCR/2024.

>>> Visite a Exposição – SITE: https://sites.google.com/view/ascoresdacidade

>>> Download para colorir: https://sites.google.com/view/ascoresdacidade

>>> Ação presencial: Associação Cultural Contraponto – Dia 12/07/2025 – Para alunos do Coro Contraponto. Para participar, verificar vaga remanescente em contato no Instagram ou e-mail (atenção: as vagas são limitadas).

>>> Instagram: @carolinadesenho >>> Email: capucho2023@gmail.com