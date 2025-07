Revelando SP anuncia shows de Cezar & Paulinho e Renato Teixeira & Orquestra Joseense para edição de São José dos Campos

Após o sucesso de 2024, o município de São José dos Campos recebe, mais uma vez, o Revelando SP, maior festival de valorização das culturas tradicionais do estado de São Paulo. O evento gratuito será realizado entre 24 e 27 de julho, no Parque da Cidade. Está confirmada para o primeiro dia de festival a apresentação da dupla Cezar & Paulinho. No domingo, dia 27, para o encerramento, Renato Teixeira & Orquestra Joseense sobem juntos ao palco em comemoração aos 258 anos da cidade. A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas (SCEIC-SP), com correalização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Cezar & Paulinho

“São José dos Campos reafirma, mais uma vez, seu papel como parceira estratégica do Revelando SP. Ao receber mais uma edição do festival, a cidade fortalece sua vocação para celebrar as culturas tradicionais e ampliar o alcance dessa política pública que valoriza o que o estado tem de mais genuíno”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Revelando SP – São José dos Campos

Entre as atrações que reforçam esse espírito de celebração das raízes paulistas, está o cantor Renato Teixeira, que passou parte da infância no interior do estado e chegou a morar em Taubaté, no Vale do Paraíba. De família de músicos e neto de um professor muito ligado à literatura, não encontrou outro caminho senão este que o levou a unir as duas coisas: poesia e música. Neste projeto com a Orquestra Joseense, que forma jovens artistas, o cantor homenageia o município e consolida seu sonho de divulgar e difundir o espírito do caipirismo valeparaibano.

Renato Teixeira & Orquestra Joseense

Outra atração que traduz a força da música de raiz e o vínculo com o interior paulista é a dupla Cezar & Paulinho, que soma mais de cinco décadas de estrada, e ficaram conhecidos em 1981, com a faixa “Noite Maravilhosa”, que deu título ao terceiro álbum dos irmãos. Ainda nos anos 80, seguiram repetindo o sucesso e lançando discos, com canções memoráveis, como “Eu e Meu Pai”, “O Feijão e a Flor”, “Viajante Solitário” e “Você é Tudo que eu Pedi a Deus”, entre outras. Ao todo, a dupla coleciona 29 álbuns e cinco DVDs.

O evento contará, ainda, com shows da Facmol – Orquestra de Sopros e Percussão e um Encontro de Congadas e Moçambiques. A programação completa será divulgada em breve.



Evento: Revelando SP – São José dos Campos

Data: 24 a 27 de Julho

Local: Parque da Cidade, Av. Olivo Gomes, 100, Santana

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Sobre o Revelando SP

Maior festival de economia criativa e cultura tradicional do estado de São Paulo, o Revelando SP, programa de salvaguarda da cultura tradicional paulista da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, tem como propósito valorizar o patrimônio imaterial paulista. Com mais de 60 edições realizadas ao longo de quase três décadas, é uma festa gratuita que reúne a pluralidade da culinária tradicional, o artesanato, a música e as diversas manifestações da cultura popular regional. O encontro destaca os talentos locais, promovendo suas obras e facilitando a conexão com o público e investidores, e promove ainda a troca de experiências, a articulação entre comunidades, o intercâmbio de saberes e fazeres e a geração de renda.

Associação Paulista dos Amigos da Arte



A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.