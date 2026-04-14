BUCKLER LEVA INFLUENCIADORES E INDÚSTRIA GLOBAL À ARNOLD E REFORÇANOVO MOMENTO DO MERCADO FITNESS

Empresa leva nomes como Renato Cariani, Julio Balestrin e Gabriel Zancanelli ao evento e conecta indústria global, tecnologia e comunidade fitness

A Buckler, empresa brasileira especializada em equipamentos premium e soluções para academias, será um dos destaques da próxima edição da Arnold Sports Festival South America, que acontece entre os dias 24 e 26 de abril de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo, ao participar como patrocinadora Gold e estruturar uma das principais ativações do evento ao lado de grandes nomes do fitness nacional.

Considerado um dos principais encontros da indústria de saúde, fitness e bem-estar na América Latina, o evento reúne marcas globais, fabricantes, atletas, influenciadores e operadores do setor em torno de lançamentos, ativações e discussões que antecipam tendências e refletem os movimentos do mercado.

A companhia estará presente com influenciadores e atletas que concentram forte relevância na formação de comportamento e consumo no setor, entre eles Renato Cariani, Julio Balestrin e Gabriel Zancanelli, além de outros nomes em fase de confirmação.

A participação acontece em um momento em que o mercado fitness brasileiro passa por uma reconfiguração mais profunda, marcada pela transição de um modelo centrado em expansão física para uma lógica orientada por eficiência operacional, experiência e construção de marca.

“A Arnold, hoje, é muito mais um termômetro do mercado do que uma vitrine. Dá para perceber com clareza quem está ali com uma proposta estruturada e quem ainda está tentando encontrar um posicionamento. A forma como as empresas ocupam esse espaço diz muito sobre o nível de maturidade da operação”, afirma Bruno Parlato.

Segundo o executivo, o setor vem exigindo um tipo de evolução que não é imediatamente visível, mas que impacta diretamente a sustentabilidade dos negócios.

“Durante muito tempo, crescer no fitness estava muito associado a abrir unidades e aumentar escala física. Hoje, o desafio é outro. É conseguir operar bem, manter consistência, entender o cliente e construir uma experiência que faça sentido no longo prazo. É um tipo de evolução menos óbvia, mas muito mais determinante”, diz.

Buckler

A presença da Buckler no evento também reforça seu papel na conexão entre a indústria global e o mercado brasileiro. A empresa atua como representante global da Realleader e estará no evento ao lado de executivos e membros do corpo diretivo internacional da companhia, ampliando o intercâmbio entre o desenvolvimento industrial e a aplicação prática no mercado.

Essa proximidade permite à Buckler operar com maior velocidade na incorporação de tendências e no acesso a tecnologias que ainda estão em estágio inicial em outros mercados, reduzindo o tempo entre inovação e aplicação no Brasil .

Para Mário Calfat Neto, esse tipo de integração tende a redefinir o padrão de evolução do setor no país.

“O mercado brasileiro sempre foi muito dinâmico do ponto de vista de demanda, mas nem sempre conseguiu evoluir na mesma velocidade em termos de estrutura e tecnologia. Quando você aproxima indústria, operação e comunidade, essa equação começa a mudar. O impacto disso não é imediato, mas é estrutural”, afirma.

A estratégia de atuação no evento também reforça a aproximação da empresa com a comunidade fitness, em especial com profissionais e influenciadores que atuam diretamente na formação de demanda e na disseminação de novos padrões de consumo e treino.

A participação na Arnold consolida a Buckler como uma das empresas que vêm contribuindo para a evolução estrutural do setor no país, em um momento em que o mercado passa a exigir mais sofisticação, eficiência e consistência na entrega.