Flávio Venturini e a Orquestra Joseense encerra 24ª Festa do Mineiro com público lotando o Galpão Gaivota

Neste domingo (12/04) às 18h, a 24ª Festa do Mineiro teve como atração de encerramento, show de Flávio Venturini e a Orquestra Joseense, com público lotando o Galpão Gaivota, no Parque da Cidade. O cantor é autor de grandes sucessos nacionais , no repertório clássicos como Todo Azul do Mar, Noites com Sol, Nascente, Espanhola, Céu de Santo Amaro, Linda Juventude, Mais Uma Vez, Clube da Esquina 2, Planeta Sonho, Besame, entre outros.

Foto: Paullo Amarall / FCCR

Festa do Mineiro

O evento, que atrai milhares de pessoas no fim de semana, valoriza e preserva a cultura de Minas Gerais, trazida pelos migrantes mineiros que se estabeleceram em Santana, na região norte da cidade.

O evento tem entrada gratuita. Pelo terceiro ano, as comemorações do Dia do Sertanejo serão realizadas junto com a Festa do Mineiro.

Desde 2010, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo realiza, anualmente, a Festa do Mineiro, em comemoração ao Dia Municipal do Migrante Mineiro.

A festa propõe valorizar a arte e promover a cultura mineira enraizada na cidade, em especial no bairro Santana e adjacências. O evento, que começa com a abertura da porteira ao toque do berrante, atrai milhares de pessoas com suas barracas de comidas e artesanatos típicos, café com biscoito, missa sertaneja, roda de viola e música de raiz.

A Festa do Mineiro é conhecida por saudar os mineiros que vivem em São José dos Campos e valorizar sua rica cultura – um bom programa familiar.

Foto: Paullo Amarall / FCCR