Benefícios e opções de crédito para quem se encontra na fase da aposentadoria

Confira cinco dicas para evitar que esses benefícios o abandonem quando você mais precisar.

A fase da aposentadoria é um momento de transição na vida financeira de muitas pessoas. E dados do INSS mostram que 25 milhões de pessoas vivem como aposentados no Brasil atualmente.

Se, por um lado, você tem segurança de uma renda fixa proveniente do benefício previdenciário, por outro, surge a necessidade de administrar melhor os recursos para garantir uma boa qualidade de vida. Infelizmente, menos de 1% dos aposentados consegue arcar com as despesas usando apenas o valor do benefício recebido.

Neste contexto, o acesso ao crédito via empréstimo consignado ou cartão para aposentado pode ser uma ferramenta estratégica para organizar as finanças, realizar sonhos e lidar com imprevistos. Vamos aprender sobre cada uma delas e também ver cinco dicas de como administrar bem o crédito.

Crédito consignado

Quando o assunto é crédito na aposentadoria, a opção mais famosa é o crédito consignado. Essa modalidade foi criada com a Lei nº 10.820/2003 e aperfeiçoada por meio da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138, de 11/10/2022.

O consignado é uma modalidade de crédito em que você, aposentado, pode tomar empréstimo e usar parte do seu benefício como garantia. Ao contratá-lo, as parcelas são debitadas diretamente do valor que cai no seu benefício todos os meses, de forma automática.

Como existe essa garantia por parte dos bancos (a aposentadoria cai na conta pontualmente e dificilmente será cortada), as instituições financeiras acabam se protegendo contra o risco de calotes. Por isso, podem oferecer juros bem abaixo de outras linhas de crédito.

Nesse sentido, o crédito consignado pode chegar a ser 50% mais barato que um empréstimo pessoal. Comparando com o cheque especial, essa diferença é ainda maior e pode representar uma economia superior a 90% em taxas.

Vantagens do crédito consignado

Além dos juros baixos, o empréstimo consignado tem a facilidade de ser pré-aprovado. Você pode contratar o crédito direto no aplicativo do seu banco e receber o dinheiro na conta imediatamente.

Se você precisa de dinheiro rápido para reformar a casa, fazer uma viagem ou resolver um problema de saúde, o crédito consignado é o ideal. Outra vantagem pouco conhecida do empréstimo consignado é o seu benefício fiscal.

Quando você faz um empréstimo, usa o dinheiro do banco, e não o seu. Portanto, está contraindo uma dívida. Logo, o valor do empréstimo não entra como renda na sua declaração, permitindo que você use o crédito para pagar menos impostos.

Além disso, alguns impostos são cobrados após o desconto do pagamento dos empréstimos. Isso gera o que chamamos de benefício fiscal, uma forma legal de pagar menos imposto e até de aumentar a sua restituição.

Cartão de crédito consignado

No entanto, se você quer ter acesso a crédito recorrente, sem precisar fazer um empréstimo, pode contratar um cartão de crédito consignado. Esse tipo de cartão funciona da mesma forma que os modelos tradicionais, mas oferece juros e custos muito menores.

Por exemplo, enquanto os juros cobrados nos cartões tradicionais podem superar 15% ao mês, os cartões consignados possuem um limite de 2,46% mensal. Isso significa que você pode reduzir suas despesas com juros em até 80%.

Com os cartões consignados, o pagamento mínimo da fatura é descontado direto do seu benefício mensal, assim como o empréstimo consignado. Mais uma vez, essa garantia permite que o banco cobre juros menores, o que impede que você acumule uma dívida impagável caso tenha que atrasar o pagamento da fatura.

Além disso, os cartões consignáveis não possuem cobrança de anuidade, e muitos possuem até bandeira internacional – algo útil se você viaja muito. E o melhor de tudo é que esses cartões também oferecem descontos exclusivos em farmácias, ajudando a reduzir a sua conta mensal caso precise adquirir remédios.

Os cartões consignados costumam oferecer um limite de crédito satisfatório, podendo chegar até o dobro do seu benefício mensal. E eles também proporcionam praticidade, pois você consegue programar a sua fatura para débito automático e impedir a falta de pagamento por causa de algum atraso.

Cuidado com o crédito

Tanto o cartão de crédito consignado quanto os empréstimos oferecem inúmeras vantagens. No entanto, você precisa ter cuidado para evitar cair na armadilha dos juros e criar dívidas elevadas.

Em ambos os casos, o maior risco é a situação de inadimplência, isto é, quando você não pode pagar o empréstimo ou a fatura do cartão. Por isso, tenha muito cuidado e siga essas dicas para evitar pagar juros sem necessidade:

esteja ciente de que você comprometeu parte do seu salário com o empréstimo e de que o valor será descontado do seu benefício;

dê prioridade ao pagamento do empréstimo ou da fatura do cartão consignado;

o banco descontará o pagamento mínimo da fatura, mas evite pagar apenas o mínimo. Programe o pagamento de toda a fatura para o débito automático;

não faça compras parceladas em excesso, pois você corre o risco de comprometer o seu orçamento;

opte por contratar cartões consignados que não façam cobrança de anuidade.

O crédito pode ser um grande aliado na fase da aposentadoria quando utilizado de forma planejada. Porém, sem planejamento, ele pode destruir as suas finanças mesmo com juros baixos.

Se você quer curtir a sua aposentadoria sem dor de cabeça, dê prioridade à estabilidade das suas finanças. O crédito consignado e os cartões com benefícios permitem acesso a condições vantajosas para isso, concedendo a verdadeira liberdade financeira na sua melhor idade.

