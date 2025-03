Dicas para escolher a lava-louças ideal para quem mora sozinho

Simplifique o dia a dia com a lava-louças ideal para pequenos espaços e grandes soluções

Morar sozinho é sinônimo de liberdade, mas também exige praticidade para manter a casa em ordem sem perder tempo. Depois de cozinhar, lidar com a pia cheia de louça pode ser cansativo, e é aí que um eletrodoméstico certo faz toda a diferença. Com a escolha ideal, você ganha mais tempo para relaxar e ainda economiza água.

Optar por uma lava-louças para apartamentos é uma solução inteligente para quem busca conveniência em espaços reduzidos. Compactas, eficientes e cada vez mais tecnológicas, essas máquinas facilitam a rotina e garantem louças impecáveis com o mínimo de esforço.

Mas, com tantas opções no mercado, como escolher a melhor para o seu estilo de vida? A seguir, veja dicas essenciais para fazer a escolha certa e transformar sua cozinha.

Tamanho ideal

Antes de começar a pesquisar por sua máquina de lavar-louças, é importante entender o espaço disponível na cozinha. O aparelho precisa ficar perto de uma entrada e saída de água, então, o local ideal costuma ser próximo à pia.

Meça o espaço disponível, ao lado ou embaixo da pia, e anote as medidas. Com essas informações em mãos, você pode começar a pesquisar o eletrodoméstico ideal.

Além disso, vale analisar a quantidade de louça produzida ao longo do dia. Você mora sozinho e passa boa parte do dia fora? Provavelmente suja poucos itens e pode investir em uma lava-louças de menor capacidade. Agora, se você passa o dia todo em casa, um aparelho com capacidade maior talvez seja mais útil.

Eficiência energética

O objetivo de ter um eletrodoméstico em casa é que ele auxilie no dia a dia sem prejudicar outras áreas da sua vida. De nada adianta ter uma máquina de lavar-louças se ela gasta muita água e energia elétrica.

Assim, antes de comprar, verifique a eficiência energética. Aposte em modelos que utilizam menos água na lavagem e que possuam o selo Procel.

O selo A é o melhor, já que indica que o aparelho consegue cumprir bem suas funções usando o mínimo possível de energia. No entanto, até o B ainda é aceitável caso aposte em um modelo com mais funções.

Programas de lavagem

Será que todos os programas de lavagem da máquina são úteis para você? Ou pretende utilizar apenas os mais clássicos? Pense nisso com calma antes de decidir qual lava-louça combina mais com a sua casa.

Normalmente, por morar sozinho, você irá se dar bem com modelos com até 6 funções, já que a tendência é ter menos louça para lavar.

Ainda assim, modelos com diferentes programas, como ciclos rápidos ou intensivos, trazem mais flexibilidade. Isso é útil para lavar desde copos delicados até panelas com resíduos mais difíceis.

Facilidade de instalação

Leve em conta a facilidade de instalação da máquina, se você mesmo pode fazer isso com a ajuda do manual de instruções e se ela é prática para instalar mesmo em um espaço menor disponível.

Procure modelos que só precisem de uma tomada e ponto de água. Também vale conferir se a limpeza do filtro é simples para manter o aparelho funcionando bem.

Essa ideia se torna ainda mais importante no caso de quem mora de aluguel e não pode fazer muitas modificações no imóvel sem a permissão do proprietário ou para os apartamentos, onde as cozinhas costumam ser mais compactas.

O exemplar mais barato nem sempre é a melhor escolha. Leve em conta a durabilidade, a garantia e a reputação da marca. Às vezes, investir um pouco mais em um modelo eficiente traz mais economia no longo prazo.

Também é válido pesar a questão das funções. Um aparelho com mais opções de lavagem pode sair mais caro em comparação a um mais clássico, porém, pode acelerar sua rotina.

Image by freepik