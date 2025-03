A mobilidade urbana é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável das cidades. Investir em ônibus de qualidade não apenas aprimora o transporte público, mas também contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida, redução de impactos ambientais e promoção de uma sociedade mais equitativa.

Nesse contexto, destaca-se a atuação de líderes empresariais comprometidos com a excelência no transporte coletivo, como Jacob Barata Filho, diretor da Viação Útil.

Impacto do investimento na mobilidade urbana

Ônibus de qualidade desempenham um importante papel na eficiência dos sistemas de transporte público. Veículos modernos, equipados com tecnologias avançadas, proporcionam viagens mais rápidas e seguras, incentivando a população a optar pelo transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Essa mudança reduz congestionamentos e melhora a fluidez do tráfego urbano.

A implementação de sistemas como o Bus Rapid Transit (BRT) em diversas cidades brasileiras exemplifica os benefícios desse investimento. Em Salvador, por exemplo, o BRT começou a operar em 2022, oferecendo um serviço de média capacidade que conecta áreas não atendidas pelo metrô, melhorando significativamente a mobilidade na região.

Aumento da qualidade de vida nas cidades

Investir em ônibus de qualidade reflete diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. Veículos confortáveis, com ar-condicionado, acesso à internet e assentos ergonômicos, tornam as viagens mais agradáveis, reduzindo o estresse associado ao deslocamento diário. Além disso, a acessibilidade é ampliada com a adoção de ônibus de piso baixo, facilitando o embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida.

A renovação da frota em Belém, por ocasião da preparação para a COP-30, é um exemplo notável disso tudo. A cidade adquiriu 300 novos ônibus equipados com ar-condicionado e Wi-Fi, elevando o padrão do transporte público e beneficiando diretamente os usuários.

Promoção de um ambiente mais sustentável

A sustentabilidade é uma preocupação crescente nas políticas urbanas, e o setor de transporte desempenha um papel central nesse cenário. A adoção de ônibus movidos a combustíveis limpos, como o hidrogênio e o etanol, contribui para a redução significativa das emissões de gases poluentes. No Brasil, projetos pioneiros têm sido implementados nesse sentido.

O projeto da EMTU em São Paulo, por exemplo, introduziu ônibus movidos a hidrogênio, que emitem apenas vapor d’água, eliminando a emissão de poluentes atmosféricos.

Além disso, iniciativas como o BioEtanol para o Transporte Sustentável demonstram o compromisso com a utilização de combustíveis renováveis no transporte coletivo.

O papel de Jacob Barata Filho e da Viação Útil no setor

Líderes empresariais têm um papel fundamental na transformação do transporte público. Jacob Barata Filho, à frente da Viação Útil, tem se destacado pela gestão eficiente e pela busca constante por inovação e qualidade. Sob sua direção, a empresa tem investido na modernização da frota e na adoção de práticas sustentáveis, alinhando-se às demandas contemporâneas de mobilidade urbana.

A Viação Útil, reconhecida por sua atuação no transporte interestadual, tem implementado melhorias contínuas em seus serviços, visando o conforto e a segurança dos passageiros. Essas iniciativas refletem o compromisso de Jacob Barata Filho com a excelência no transporte público, contribuindo para a melhoria da mobilidade e da qualidade de vida nas cidades atendidas pela empresa.

Investimento em ônibus: benefícios para as cidades

Investir em ônibus de qualidade é essencial para o desenvolvimento sustentável das cidades. Essa estratégia melhora a mobilidade urbana, eleva a qualidade de vida dos cidadãos e promove um ambiente mais sustentável.

A atuação de líderes comprometidos, como Jacob Barata Filho, é de suma importância para impulsionar essas transformações, garantindo um transporte público eficiente, seguro e alinhado às necessidades da sociedade contemporânea.

Imagem de Taygun Toprak por Pixabay