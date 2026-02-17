ASSECRE elege novo presidente do Conselho Deliberativo

Na primeira reunião de 2026 do Conselho Deliberativo da ASSECRE – Associação dos Empresários do Vale do Paraíba, com sede em São José dos Campos (SP), foi realizada a votação da nova presidência do Conselho, neste mês de fevereiro. O eleito foi o empresário José Rogério de Azevedo, que será responsável por conduzir os trabalhos do colegiado, fortalecendo o diálogo, a transparência e o cumprimento das atribuições previstas no estatuto da entidade.

Conselho Deliberativo da ASSECRE

José Rogério irá substituir a segunda mulher da história dos quase 33 anos da ASSECRE que foi presidente do Conselho, que foi Neide Pereira Pinto. Os membros e o novo presidente pontuaram a sua dedicação, compromisso e relevantes serviços prestados à frente do Conselho Deliberativo. Sua atuação foi fundamental para o fortalecimento institucional da associação.

“Assim como em outras esferas da sociedade, a ASSECRE abriu as portas para o talento e gestão feminina. Espero que outras mulheres da entidade se inspirem e saibam da importância de integrarem a administração. Desejo ao novo presidente um excelente mandato”, comentou Neide Pereira Pinto.

O novo presidente, José Rogério de Azevedo, logo após a eleição, já iniciou os trabalhos e, juntamente com outros membros, passou a tratar de pautas institucionais e estratégicas de interesse da entidade. Ele espera contribuir para transformar desafios em oportunidades.

“O objetivo é desenvolver cada vez mais ações com transparência e responsabilidade que promovam sempre os compromissos que a ASSECRE quer realizar para seus associados e também para a comunidade”, declarou José Rogério de Azevedo, presidente eleito para o Conselho Deliberativo.

Futura Eleição

Ainda em 2026, a ASSECRE deverá realizar, em agosto, um novo pleito. Desta vez, para escolher os três novos diretores executivos, que atuarão por 3 anos para a entidade, por meio de trabalho voluntário, como indica o regimento interno.

ASSECRE

Atualmente, a gestão da ASSECRE é realizada pelos diretores executivos: Eduardo Piloto, Gabriel Araújo e Wagner Siqueira (2024/2026).

Membros do Conselho Deliberativo da ASSECRE na 1a reunião de 2026. Foto: Divulgação