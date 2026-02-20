Com apoio da Parada SP, o Ateliê Recomeçar com Orgulho oferece oficinas de artesanato e levará produções à Feira Cultural da Diversidade LGBT+

Iniciativa da EternamenteSou e Gaia+, em parceria com a Parada SP, o Ateliê promove autonomia financeira, geração de renda e empreendedorismo por meio de atividades voltadas a pessoas trans e travestis com 40 anos ou mais, e demais integrantes da comunidade LGBT+ a partir dos 50 anos.

A Parada SP, organizada pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo), sedia de 23 de fevereiro até 13 de abril oficinas semanais de artesanato promovidas pelo Ateliê Recomeçar com Orgulho voltada para pessoas LGBT+ maduras, a partir dos 40 anos. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis por meio deste formulário. Os materiais produzidos no primeiro ciclo do projeto serão expostos e comercializados na Feira Cultural da Diversidade LGBT+, promovida pela Parada SP no dia 04 de junho de 2026, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. O evento é um dos principais espaços de celebração e afirmação da diversidade no país.

7ª edição do Edital Itaú LGBTI+ Orgulho

O projeto conta com o apoio da 7ª edição do Edital Itaú LGBTI+ Orgulho, que fomenta iniciativas voltadas à promoção de direitos, inclusão social e valorização das trajetórias da população LGBT+ no Brasil. A iniciativa reafirma o compromisso das organizações parceiras com a dignidade, o direito ao recomeço e a construção de caminhos possíveis para a autonomia e o pertencimento de pessoas LGBT+ maduras.

O Ateliê Recomeçar com Orgulho prevê a formação de um coletivo que participará de uma série de encontros presenciais com oficinas práticas de produção artesanal, integradas a conteúdos socioemocionais, desenvolvimento pessoal e noções de empreendedorismo. Os encontros serão acessíveis, dinâmicos e não exigem experiência prévia, valorizando os saberes e vivências de cada participante. A proposta é dialogar, criar e construir possibilidades em um espaço seguro, acolhedor e criativo.

O projeto é direcionado a pessoas trans e travestis com 40 anos ou mais e a demais integrantes da comunidade LGBT+ com 50 anos ou mais, reconhecendo as barreiras estruturais de acesso ao trabalho, renda e desenvolvimento enfrentadas por esses grupos. Muitas dessas pessoas não conseguem se inserir no emprego formal devido a fatores como etarismo, transfobia, LGBTfobia ou interrupções nas trajetórias profissionais. Nesse contexto, o empreendedorismo aparece como alternativa potente de sustento e autonomia.

O Ateliê aposta no empreendedorismo coletivo como estratégia de pertencimento e apoio mútuo. Ao produzir em grupo, as pessoas participantes constroem não apenas produtos e renda, mas também vínculos e redes que fortalecem suas jornadas de recomeço.

Créditos: Acervo APOLGBT-SP

Oficinas do Ateliê Recomeçar com Orgulho

Local: Sede da Parada SP (Rua Barão de Itapetininga, 255 – República – São Paulo – SP)

Datas: 23 de fevereiro até 13 de abril, segundas-feiras, das 14h às 16h

Inscrições: Gratuitas, via formulário online

Sobre a Parada SP



APOLGBT-SP

A Parada SP, organizada pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo) é uma ONG, sem fins lucrativos, fundada em 1999. Detém a marca Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece desde 1997 na Avenida Paulista. Parte desses participantes fundou a Parada SP, que, desde então, cresceu com a ajuda de voluntários. A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tornou-se a maior do mundo, amplificando as vozes da comunidade LGBT+ e possibilitando que a Parada SP realizasse outros eventos militantes.