ASSECRE Anuncia Feira Industrial em Novo Formato, a “Tech Valley Summit”

A nova feira alia conhecimento, indústria, inovação e geração de negócios. A ASSECRE é responsável por uma das feiras pioneiras e tradicionais da região: a FEISSECRE, e agora, aposta neste formato que será revolucionário.

A ASSECRE anuncia a “Tech Valley Summit 2025” num formato moderno com o objetivo de posicionar a indústria da RMVALE e Litoral Norte como o epicentro da reindustrialização brasileira e inovação tecnológica. O evento está previsto para os dias 23 a 25 de julho e foi pensado em cima de uma pesquisa aplicada pela a ASSECRE- Associação das Empresas do Vale do Paraíba.

“A pesquisa constatou que o empresariado associado tem a necessidade de atrair investimentos, modernizar a indústria e fortalecer talentos e pesquisas. Tem o anseio de unir forças entre quem se prepara para entrar na indústria (estudante) com quem já está no mercado desenvolvendo pesquisas e negócios (profissionais qualificados) “, comentou Eduardo Piloto, um dos diretores executivos da ASSECRE.

A “Tech Valley Summit 2025” contará com quatro áreas:

Área 1- Educação Técnica, Educação Superior, Pesquisa e Estudantes.

Área 2 – Investidores e Instituições de Relações Bilaterais.

Área 3 – Indústria e Oportunidades Tecnológicas.

Área 4 – Diversidade, Inclusão e Inovação

“Esse formato contempla o todo para o fortalecimento do novo momento da indústria brasileira pós – pandemia, no processo de automação, indústria 4.0, da necessidade de profissionais qualificados e para a expansão globais de negócios”, explicou Wagner Siqueira, diretor executivo da ASSECRE.

A ASSECRE sai mais uma vez na frente com relação a criar esse novo formato de Feira. A associação é conhecida por ter feito a FEISSECRE por 22 edições e agora entende que é o momento de avançar, de se posicionar nacionalmente e abrir fronteiras internacionais.

“A ideia foi inovar todo o processo, desde a criação da logomarca até as áreas que serão montadas que terão competição de robôs, Realidade Aumentada, Workshops e TEDS Talks, Startups Universitárias, Desenvolvimento Profissional, Rodada de Palestras com Câmaras Bilaterais, Parcerias com Instituições como Investe São Paulo e Sebrae, Pitch e Projetos Industriais, entre outras novidades”, detalhou Gabriel dos Santos, diretor executivo da ASSECRE.

Tech Valley Summit 2025

Para a estreia a” Tech Valley Summit 2025″ terá 3 dias, de 23 a 25 de julho, será no Parque de inovação Tecnológica (PIT), em São José dos Campos, com formato híbrido (presencial e on-line). A expectativa é que 3.500 pessoas marquem presença nos 3 dias de evento e que a geração de negócios seja na ordem de R$25 milhões.

Os interessados em participar do projeto podem entrar em contato com a Proimagem, empresa responsável em apresentar o projeto e o mídia kit. Em breve, serão abertas as vendas de ingressos para o público.

ASSECRE

Hoje são 256 empresas associadas de todos os portes. Inicialmente começou como Associação dos Empresário do Bairro Chácara Reunidas, com sua evolução e envolvimento em vários setores, passou a abrigar empresas de todo o Vale e da Grande São Paulo, houve a necessidade de posicionar a marca e passou a ser “Associação das Empresas do Vale do Paraíba”. A ASSECRE é responsável pela ideia e execução de uma das maiores feiras de negócios do interior paulista, a FEISSECRE, com 22 edições. Destas edições resultaram mudanças de lei que reduziram burocracias, que reduziram custos e ajudaram em benefícios às empresas, iniciativas relacionadas à educação e formação de mão de obra especializada em parcerias com Senai, Sebrae e Secretarias de Educação de Estados e Municípios

Serviço – Tech Valley Summit 2025 – ASSECRE

Para participar da feira/comercialização e outras informações: Proimagem (12)98176-4118 – Fernanda Nagaoka.