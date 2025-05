Churrasco Majestade Brasilidades anuncia Marcos & Belutti e promete edição histórica em São José dos Campos

A dupla sertaneja Marcos & Belutti está confirmada como atração principal da 6ª edição do Churrasco Majestade Brasilidades, que acontece no dia 26 de julho, no Palácio Sunset, em São José dos Campos.

O evento, considerado um dos mais aguardados do calendário gastronômico e musical da região, recebe os artistas em um momento marcante: o início da turnê que comemora os 15 anos de carreira da dupla, com lançamento oficial na véspera, em São Paulo.

Marcos & Belutti

O novo projeto já nasceu grandioso. Um dos destaques da turnê é a faixa “Como Um Beijo” — parceria com Nadson O Ferinha — ultrapassou 50 milhões de reproduções nas plataformas digitais, entrou para o TOP 18 do Spotify Brasil e o TOP 50 do YouTube, além de viralizar nas redes sociais.

No palco do Majestade, o público do Vale do Paraíba poderá viver de perto esse momento da carreira de Marcos & Belutti, em um show que promete emocionar com hits como “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%” e novidades dessa nova fase.

O evento ainda contará com apresentações da banda country Black Boots, do grupo de pagode Inimigos da HP, da banda de rock Riffer e muitas outras surpresas que serão reveladas nas próximas semanas. Tudo isso em uma estrutura premium all inclusive, com open food e open bar durante seis horas, mais de 20 estações de carnes nobres e bebidas exclusivas. É música, gastronomia e celebração em alto nível.

Churrasco Majestade Brasilidades – 6ª edição

Data: 26 de julho de 2025

Local: Palácio Sunset, São José dos Campos

Mais informações e ingressos: churrascomajestade.com.br