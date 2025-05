Explosão urbana e a crise invisível: como o crescimento populacional alimenta a infestação de ratos nas cidades

Entre riscos à saúde pública e impactos ambientais, estudo alerta para a necessidade de ação coordenada

O avanço desenfreado da urbanização está trazendo à tona um problema silencioso, mas de grande impacto: o aumento da população de ratos em centros urbanos. Um estudo recente, publicado pela revista Science Advances, revelou que o crescimento humano nas cidades tem criado condições cada vez mais favoráveis para a proliferação desses roedores. A pesquisa destaca a conexão direta entre a expansão urbana, o descarte inadequado de resíduos e o aumento da presença desses animais nas áreas urbanas.

À medida que as cidades crescem em densidade populacional, também se multiplicam os ambientes que oferecem alimento e abrigo para os ratos. Lixos acumulados, infraestrutura precária e falta de políticas de controle de pragas formam o cenário perfeito para que esses animais se adaptem e prosperem. Os pesquisadores alertam que, caso não haja ações efetivas, o problema poderá se intensificar nas próximas décadas, afetando profundamente a qualidade de vida nos espaços urbanos.

Projeções para 2050 e os riscos para as cidades

Segundo as projeções apresentadas no estudo, a população de roedores nas grandes cidades pode dobrar até 2050, se as tendências atuais de crescimento populacional e má gestão de resíduos persistirem. A perspectiva lança um alerta para autoridades e especialistas em saúde pública.

Maria Fernanda Zarzuela, PhD e gerente do Laboratório da Envu América Latina, chama a atenção para os múltiplos riscos associados à infestação de ratos. “Os ratos são vetores de diversas doenças, como leptospirose e hantavirose, além de causarem danos estruturais ao roerem fios elétricos e tubulações. Para conter essa proliferação, é fundamental adotar estratégias eficazes de manejo e prevenção”, explica.

A expansão descontrolada desses animais, além de ameaçar a saúde da população, também acarreta perdas econômicas e danos ao meio ambiente, como a contaminação de fontes de água e a degradação de ecossistemas urbanos.

Prevenção como política pública urgente

O estudo reforça que a prevenção é o caminho mais eficaz para combater a ameaça. Medidas básicas, como a correta gestão dos resíduos sólidos, a vedação de pontos vulneráveis em edificações e o monitoramento sistemático de pragas, são essenciais para conter o avanço dos roedores.

Entre as estratégias práticas apontadas pelos especialistas estão:

Gestão rigorosa de resíduos: garantir que o lixo esteja sempre protegido, dificultando o acesso dos roedores.





Reforço na infraestrutura urbana: vedação de frestas e buracos que possam servir de entrada para ratos em imóveis e instalações públicas.





Sistemas de monitoramento: uso de tecnologias para detecção precoce de infestações e ações rápidas de contenção.





Quando as infestações atingem níveis críticos, o uso de raticidas em pontos estratégicos se torna uma ferramenta indispensável. A abordagem localizada ajuda a reduzir a população de roedores sem gerar riscos desnecessários ao meio ambiente ou à saúde humana.

“O combate aos roedores deve ser contínuo e estratégico. O uso de iscas seguras e raticidas eficazes em pontos estratégicos ajuda a reduzir drasticamente a população desses animais nas cidades”, reforça Zarzuela.

Cooperação e responsabilidade coletiva

A questão, no entanto, transcende a esfera individual. Para especialistas, é fundamental a construção de políticas públicas integradas que envolvam governos, setor privado e sociedade civil. Somente com esforços coordenados será possível impedir que a ameaça dos ratos cresça na mesma velocidade da urbanização.

Mais do que um incômodo, a presença maciça de ratos nas cidades revela falhas estruturais em saneamento, planejamento urbano e gestão ambiental — problemas que, se negligenciados, podem comprometer o futuro das áreas urbanas em termos de saúde, segurança e qualidade de vida.

Foto:Freepik