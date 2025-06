4º Fórum da Gastronomia Artesanal no PiT em São José dos Campos

Acontece de 27 a 29 de junho, das 11h00 as 19h00 no PIT em São José dos Campos, o 4o Fórum da Gastronomia Artesanal que será palco de uma experiência única para os amantes da boa comida.

O 4o Fórum da Gastronomia Artesanal não é apenas um evento, e sim um mergulho em sabores, técnicas e histórias que transformam ingredientes simples em obras de arte.

O evento é uma viagem gastronômica que reúne diversos Produtores do Estado de São Paulo , onde o público encontrará charcutarias , queijos premiados, geleias, antepastos, azeites aromáticos , pães fresquinhos, méis dourados e o melhor das bebidas artesanais da região.

Tudo para o público levar para casa e transformar sua cozinha em um santuário de delícias.

4o Fórum da Gastronomia Artesanal

No circuito gastronômico se bater aquela fome, os visitantes poderão experimentar uma variedade de comidas preparadas por renomados Chefs, preparadas na hora com ingredientes selecionados e fresquinhos como : Pizzas crocantes, hambúrgueres suculentos, paellas vibrantes, cervejas geladas e um vinho quente para aquecer a alma.

PIT -São José dos Campos

Aprenda a preparar pratos elaborados com os melhores chefs da gastronomia local! Quinze chefs da região ministrarão aulas-show, desvendando segredos de receitas deliciosas, fáceis e rápidas de fazer, utilizando produtos artesanais que estarão disponíveis na feira gastronômica.

“ Prepare-se para se inspirar e levar produtos artesanais para desfrutar com a família e amigos“.

E com certeza não poderá faltar a estrela do Fórum que é Concurso Mesa de Ouro, que acontecerá no sábado dia 28/06, onde 10 chefs talentosos disputarão o 4º troféu Mesa de Ouro

Sua missão é montar uma mesa de frios impecável, usando apenas facas e um kit com os melhores produtos da feira: queijos, geleias, mel , charcutarias e muito mais.

A apresentação, a harmonização e a técnica de corte serão avaliadas por um júri de peso.

Este ano os jurados da MESA DE OURO 2025 serão:

Anderson Oliveira

Thais Okamoto

Zenir Dalla Costa

Cláudia Moraes

Tabatha Bertoni

Renata Braune

Christophe Faraud

E o renomado chef internacional Olivier Anquier.

Cronograma:

13:30 às 14:30 – Chegada e preparação.

14:30 – Cada candidato receberá da organização uma seleção de produtos, que deverão ser usados para montar a sua mesa.

15:00 às 18:00 – Montagem das mesas e avaliação

18:00 às 18:30 – Julgamento

18:30 às 19:00 – Julgamento dos 3 finalistas e Premiação do Concurso Mesa de Ouro

19:00 Abertura das mesas para degustação

Esta é uma pauta imperdível e única contendo uma viagem sobre as Histórias de produtores locais, as tendências gastronômicas, dicas de culinária e a emoção de uma competição de alto nível.

Visual : Produtores apaixonados pelo que fazem, Pratos coloridos, mesas deslumbrantes, chefs renomados em ação e um público apaixonado por gastronomia

O 4o Fórum da Gastronomia Artesanal não é só um evento, é um movimento que valoriza a produção artesanal, impulsiona a economia local e atrai a atenção de grandes nomes da gastronomia da região.

Agende-se!

Data: 27 a 29 de junho

Local: PIT – São José dos Campos

Evento: 4º Fórum da Gastronomia Artesanal

Estamos à disposição para agendamento de entrevistas com os organizadores, chefs e produtores.

Entre em contato e garanta a sua cobertura!