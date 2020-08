Por que investir em um notebook para os estudos?

ASUS Brasil dá dicas de como escolher o produto ideal para acompanhar a vida acadêmica

Nos últimos tempos, a tecnologia e a educação estão mais unidas do que nunca. Em consequência do isolamento social, as pessoas tiveram que se adaptar à nova realidade que afeta diretamente o sistema educacional, desde os primeiros anos de escola até o ensino superior. Com isso, a tecnologia se tornou indispensável e muitos estudantes sentiram a real necessidade do uso de aparelhos tecnológicos, especialmente os notebooks, não só para realizar projetos e cumprir as atividades escolares, mas também, para acompanhá-los nos momentos de lazer, entregando uma boa resolução para acompanhar um filme ou um bom desempenho para jogos online, visto que, mais do que nunca, vida pessoal e acadêmica caminham juntas.

Fabio Faria, gerente de marketing da ASUS Brasil

Diante deste cenário, Fabio Faria, gerente de marketing da ASUS Brasil, separou algumas dicas e informações importantes a serem consideradas antes da aquisição de um novo notebook:

Notebook

O design do notebook, sem dúvida, é um dos fatores mais importantes. Uma boa construção do produto e a disposição das peças podem oferecer melhor desempenho. “O notebook ideal é aquele que consegue unir portabilidade, ergonomia, potência e uma tela imersiva de qualidade”. Telas de 14 e 15 polegadas entregam um bom tamanho para leitura e visualização de vídeos, mas às vezes são grandes demais para levar na mochila e transportar. Um design compacto, com bordas ultrafinas que tenham maior aproveitamento da relação corpo/tela são os modelos que se adaptam em qualquer que seja o ambiente”, completa. “Para aqueles estudantes gamers, busque por máquinas que apresentam uma tecnologia de resfriamento da CPU capaz de deixar o processamento mais rápido com um dia inteiro de uso.”

Para os universitários que necessitam de um notebook que suporte programas mais pesados, como designers, arquitetos, engenheiros, o executivo recomenda uma máquina mais potente. “Um bom processador, a partir do Intel® Core™ i5, é essencial para esse perfil de estudante, porém é importante que esse processador seja combinado com memória RAM e armazenamento que atenda suas necessidades, além de placa de vídeo dedicada para garantir a melhor experiência ao usuário.”

Outro fator a ser levado em conta é a capacidade de bateria. “Um computador que acompanha toda sua jornada acadêmica, precisa de uma bateria que se adeque à sua rotina e suporte toda a produtividade, sem a necessidade de estar, a todo o momento, conectado a uma tomada. Prefira os modelos que entregam um carregamento rápido e uma alta capacidade”, sugere.

Por último, nesse momento de isolamento, é importante também considerar a conectividade do notebook. “Com a necessidade do ensino a distância, um notebook com tecnologia avançada e conexão com a internet permite ao estudante o acompanhamento de videoaulas com uma boa definição e sem travar durante as atividades”, explica Fabio.

Para ajudar na busca do notebook ideal que atenda a todas essas necessidades, o executivo separou algumas dicas de produtos, com suas especificações:

ASUS X509

Seja para o estudo ou lazer, o notebook ASUS X509 é perfeito para o dia-a-dia, oferecendo desempenho e recursos visuais imersivos. A Tela NanoEdge possui bordas finas e um revestimento fosco antirreflexo para uma experiência verdadeiramente envolvente. Seu design compacto, apresenta uma tela de 15 polegadas, em um corpo pequeno e bordas finas de 22,9mm de espessura e peso de 1,8kg.

O ASUS X509 é alimentado por um processador Intel® Core™ i5 com até 8GB de memória RAM e 1TB de armazenamento e é equipado com porta reversível com USB-C™ 3.1, transferência de dados até 10x mais rápidas do que as conexões USB 2.0 mais antigas, portas USB 3.1 e USB 2.0, saída HDMI e um leitor de cartão microSD – para que você possa conectar facilmente todos os seus periféricos, monitores e projetores atuais, sem complicações.

Pensado para se adaptar a rotina agitada dos estudantes, o notebook apresenta a tecnologia EAR™ HDD que visa proteger os seus dados armazenados no disco rígido em casos de solavancos, que muitas vezes são inevitáveis no dia-a-dia, e conta além disso, no interior dos notebooks, existe uma estrutura de suporte de metal embaixo do teclado que fornece uma plataforma muito mais estável ao digitar e usar o touchpad. Além de fornecer rigidez estrutural, também fortalece a articulação da dobradiça e protege os componentes internos. Os lados da tampa também são reforçados e funcionam como vigas de proteção contra impactos laterais. Eles fornecem suporte estrutural para a tampa, o painel de LED e a junta de dobradiça.

A bateria é de alta qualidade, fornecendo autonomia durante todo o dia e uma vida útil até 3 vezes maior que as baterias de íon-lítio padrão. A tecnologia de carregamento rápido permite que os usuários carreguem 60% da bateria em menos de 49 minutos, ideal para aqueles estudantes que passam muito tempo fora de casa.

Disponível na Loja ASUS:

VivoBook 15 (X512JP)

O notebook ideal para acompanhar sua jornada acadêmica, o ASUS VivoBook 15, traz a tela NanoEdge de 15,6 polegadas, que ocupa 88% de toda a parte frontal, graças à moldura de apenas 5,7mm. Tela de 15 mas o corpo é de um notebook de 14 polegadas.

Equipado com o processador Intel® Core™ i7 da 10ª geração, placa de vídeo NVIDIA GeForce MX330 com 2GB GDDR5 dedicada à aceleração gráfica, 16GB de memória RAM DDR4 e 512GB de armazenamento rápido SSD, que garante mais velocidade ao acessar os arquivos e programas mais utilizados.

Com esse notebook o estudante não precisa se preocupar com desconforto ou super aquecimento, pois a exclusiva tecnologia ErgoLift foi criada para resolver estes dois problemas ao mesmo tempo. Essas dobradiças elevam ligeiramente o notebook para que fique em uma inclinação perfeita. Além de tornar o teclado mais ergonômico, ainda ajuda o computador a ventilar melhor para manter o desempenho sempre constante.

Seu carregamento rápido, permite que a bateria chegue em 60% da sua carga total em apenas 49 minutos de tomada. E para que isso aconteça com total segurança, a ASUS desenvolveu a exclusiva tecnologia que monitora a bateria, protegendo-a de sobre-cargas e com isso aumentando a vida útil em até 3 vezes.

Disponível na Loja ASUS:

ZenBook 14 UX434

O notebook compacto une criatividade, estilo e inovação em um design com chassi ultra compacto e leve, perfeito para o estudante que não para e busca uma máquina que o acompanhe em qualquer tarefa, entregando um bom armazenamento com hardware competente. A inovação é marcada pelo revolucionário ScreenPad™ 2.0, uma tela adicional localizada no trackpad do notebook. São duas telas para você descobrir o seu potencial criativo. Ainda assim, é um dos menores notebooks de 14 polegadas do mundo e apresenta a incrível tela NanoEdge sem bordas.

A Tela NanoEdge é de 14 polegadas Full HD, que ocupa 92% de toda a parte frontal, mantendo apenas uma moldura ultrafina de 2,9mm, que dá a impressão de tela infinita. O novíssimo processador Intel® Core™ i7 da 10ª geração, 8GB de memória RAM e armazenamento rápido SSD de 256GB, permite que o notebook responda e trabalhe de forma rápida, independentemente da atividade do usuário, que pode criar documentos complexos, computar dados, retocar fotos ou editar vídeos, oferecendo uma gama de possibilidades, que podem ser realizadas apenas com o notebook.

O ZenBook 14 é equipado com bateria de 50Wh, suficiente para aguentar um dia inteiro de estudos, sem a preocupação de precisar estar próximo a uma tomada. A conexão Wi-Fi integrada de alta velocidade (WiFi 6 802.11ax 2×2) e Bluetooth 5.0 permitem envio e recebimento de grandes arquivos em menos tempo e videochamadas com alta definição.

Disponível na Loja ASUS:

ASUS

A ASUS é uma empresa multinacional conhecida pelas melhores placas-mãe, PCs, monitores, placas gráficas e roteadores do mundo, e se tornou umas das mais admiradas, sendo líder em tecnologia inovadora. Com uma força de trabalho global que inclui mais de 5.000 profissionais de R&D, a ASUS lidera o setor por meio de design de ponta e inovações feitas para deixar a vida mais inteligente para todos. Inspirada no espírito da marca In Search of Incredible, a ASUS ganhou diversos prêmios de prestígio em 2019 e foi classificada como uma das empresas mais respeitadas do mundo pela Forbes, além de estar entre as 100 principais líderes globais de tecnologia da Thomson Reuters e as empresas mais admiradas do mundo da Fortune. A empresa tem estrutura própria no Brasil desde 2008, onde conta com mais de 200 colaboradores no escritório administrativo, além de produção local.