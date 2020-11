Zaia Comunicação acompanha evento sobre Cooperativismo de Crédito

Agência foi apoiadora do 3º Fórum Integrativo Confebras, que aconteceu nos dias 11 e 12 de novembro

Um dos eventos mais importantes para o cooperativismo de crédito, o 3º Fórum Integrativo da Confebras desse ano foi feito de maneira online e organizado pela Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito. Com palestras, painéis e workshops, os participantes puderam saber mais sobre tecnologia, inovação e o futuro desse mercado para os próximos anos.

Zaia Comunicação

A Zaia Comunicação, como agência especializada em comunicação integrada para cooperativas, entende esse encontro como essencial, já que traz informação e novas ideias para as instituições, inclusive mostrando a importância da comunicação em todos os processos.

No primeiro dia, nomes como Márcio Lopes de Freitas, da Organização das Cooperativas Brasileiras, e Paulo Souza, do Banco Central, falaram sobre o setor financeiro, suas mudanças e como as cooperativas mostraram resiliências em momentos de crise. Criatividade, comunicação e tecnologia também foram temas abordados por especialistas no setor, que trouxeram insights para os espectadores durante toda a tarde, mostrando como as cooperativas precisam estar atentas às mudanças geracionais e tecnológicas.

3º Fórum Integrativo da Confebras

O segundo dia foi destinado a falar sobre mercado financeiro, sustentabilidade e transformação digital, com nomes como João André Calvino Marques Pereira e Fernanda Nechio, do Banco Central. O novo sistema de pagamento do PIX, a sustentabilidade das Cooperativas e os cenários futuros foram alguns dos temas abordados. Uma palestra sobre estratégia, criatividade e inovação finalizou o evento.A Zaia Comunicação também está preparada para acompanhar o futuro cooperativismo de crédito, analisando e pensando em estratégias para ajudar as instituições a crescerem cada vez mais de forma organizada e sustentável. Tudo isso, promovendo uma comunicação eficaz para fortalecer o cooperativismo para o público e atrair cada vez mais pessoas que acreditam no poder da cooperação para um sistema financeiro mais justo e eficiente.