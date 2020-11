BiUP Seja Mais: startup Joseense em ascensão

Em Julho de 2020, nasceu em São José dos Campos a BiUP Seja Mais. A startup, fundada e comandada por Victor Rocha, é uma empresa de tecnologia, educação e treinamentos de alta performance para adultos. Através de uma metodologia inovadora os programas de formação, treinamentos e seminários têm como objetivo desenvolver, transformar e apoiar pessoas com foco em mudança de resultados.

Atualmente a BiUP conta com os programas BiFLOW, BiMEETING e Universidade de Vendas. Todos desenvolvidos para quem procura resultados definitivos e eficientes. Os cursos são ministrados por profissionais altamente capacitados, com grande experiência e vivencia de mercado. Mais de 600 pessoas já participaram dos programas de formação da BiUP desde sua abertura e até o final de 2020, esse número deverá ultrapassar a faixa de mil e quinhentos alunos, segundo estimativa do Presidente e Fundador da empresa, Victor Rocha.

BiUP Seja Mais

