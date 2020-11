Por que pagar multas de trânsito?

Além de estar em desacordo com a lei, o não pagamento de multas acarreta em inúmeros prejuízos a médio e longo prazo; saiba mais

Ninguém gosta de saber que foi multado no trânsito, mas o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as câmeras espalhadas por todo o país não perdoam. Muito mais do que pontos na carteira, receber multas e não pagá-las pode trazer sérios prejuízos no dia a dia. Entenda mais sobre o tema e saiba como consultar multas antes mesmo de ser notificado.

Em primeiro lugar, quando falamos em multas, é importante esclarecer que, se o condutor do veículo estiver realmente errado, não existe qualquer forma de recorrer. Do contrário, é possível provar e evitar a cobrança, embora o trâmite seja bastante trabalhoso.

O fato é que, ao ser multado, é preciso providenciar o quanto antes o pagamento da taxa. Isso porque, se não paga, uma multa pode acarretar uma série de problemas especialmente em relação ao valor, ao licenciamento do carro, à revenda do mesmo e até à contratação do seguro.

Por que pagar as multas é tão importante?

As multas referem-se a uma infração da lei, e o não pagamento das mesmas significa estar em desacordo com a legislação. Outros prejuízos relacionados ao não pagamento estão ligados a:

valor mais alto da multa, em caso de reincidência;

impossibilidade de licenciar o veículo se todas as multas não estiverem pagas;

irregularidade do veículo, devido ao não licenciamento, podendo gerar apreensão;

dificuldade ao tentar vender o carro, pois, embora a pontuação vá para a habilitação de quem estava dirigindo, a multa continua vinculada ao automóvel;

impossibilidade de contratar um seguro veicular, pois algumas seguradoras recusam fazer apólice para veículos com débitos;

problemas ao receber indenização do seguro em caso de acidentes, sendo preciso primeiro regularizar as pendências financeiras.

Devo simplesmente esperar a multa chegar?

É melhor não. Ter o hábito de consultar multas de trânsito é positivo para sua organização financeira. Além disso, algumas multas podem não chegar, caso o endereço esteja errado e se você mudou de casa recentemente, por exemplo. Consultar as multas é a maneira mais rápida de saber se foi notificado e providenciar o pagamento.

A forma mais simples de consultar multas de trânsito é usando a internet. Uma delas é por meio do Detran do seu estado, sendo possível visualizar as multas e seguir as orientações do site para realizar o pagamento. Outra forma é por meio do site da Polícia Rodoviária Federal (portal.prf.gov.br); da mesma maneira, basta acessar o endereço eletrônico e seguir as orientações apresentadas.

É importante ressaltar que uma multa pode levar até 30 dias para ser publicada. Portanto, se você acha que infringiu alguma lei de trânsito, vale refazer a consulta em outro momento.

Foto: Divulgação