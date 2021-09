José Paulo de Andrade é homenageado no Dia do Rádio

Evento marca troca de placa de rua onde fica a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação

Logradouro passou a se chamar Rua Radiantes – Jornalista José Paulo de Andrade

No Dia do Rádio, comemorado neste sábado (25), oficializou-se o acréscimo do nome de José Paulo de Andrade à Rua Radiantes, onde está localizada a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação na capital paulista. A alteração de nome foi proposta pelos vereadores Rodrigo Goulart (PSD), Camilo Cristófaro (PSB), Edir Sales (PSD), Faria de Sá (PP) e Milton Leite (DEM) no Projeto de Lei nº 464/20 e promulgada em 15 de setembro. “Essa iniciativa é um reconhecimento do que o Zé Paulo representa para todo o munícipe paulistano e todo apaixonado pelo rádio. O projeto teve aprovação por unanimidade”, afirmou Goulart.

Logradouro passou a se chamar Rua Radiantes – Jornalista José Paulo de Andrade

Descerramento da nova placa do logradouro. Foto: Kelly Fuzaro/Band

Grupo Bandeirantes de Comunicação

Pela manhã, uma cerimônia marcou o descerramento da placa de rua com transmissão ao vivo na Rádio Bandeirantes em FM 90.9 e em seu canal no YouTube. Estiveram presentes João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo; Vitor Sampaio, chefe de gabinete; Ricardo Teixeira, secretário municipal de Mobilidade e Trânsito; Marcus Vinicius Sinval, secretário de Comunicação; Marta Suplicy, secretária municipal de Relações Internacionais; Fernando Padula, secretário de Educação; Aline Torres, secretária de Cultura; Vivian Satiro, secretária executiva de Planejamento e Prioridades; Paulo Sapienza, subprefeito do Butantã; os vereadores Rodrigo Goulart, Edir Sales, Adilson Amadeu e Arnaldo Faria de Sá; Paulo Andrade, filho mais velho de José Paulo de Andrade, entre outros.

O vereador Rodrigo Goulart (PSD). Foto: Kelly Fuzaro/Band

Thays Freitas, editora executiva da Rádio Bandeirantes. Foto: Kelly Fuzaro/Band

“O Zé Paulo tinha um gênio forte, brigamos algumas vezes, mas ele não admitia o mais ou menos, o malfeito, e não aceitava que não houvesse uma ótica para o ouvinte. Sempre respeitou as autoridades, mas não tinha medo, e deixou esse legado a todas as sementes que estão aqui hoje e que têm a missão de preparar as próximas gerações”, discursou João Carlos Saad. “O Grupo se amplia, se diversifica, se digitaliza, procurando cada vez mais prestar serviços para a cidade e para a população, o que acaba ajudando a Câmara de Vereadores, o prefeito e os deputados a ouvirem as queixas das pessoas e as mazelas da cidade. Os ensinamentos do José Paulo de Andrade continuam espalhados por esse edifício e por todas as pessoas que estão nos ouvindo”, concluiu.

O jornalista Pedro Campos entrevista João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Foto: Kelly Fuzaro/Band

“A percepção que todos nós temos de João Paulo de Andrade é de ser um jornalista duro, mas muito justo e respeitoso. Em 57 anos de Band, ele não foi só um grande radialista, como também foi um professor para muita gente. É de fundamental importância quando reconhecemos o trabalho das pessoas que desenvolveram projetos relevantes, mudaram a história, ensinaram e serviram de inspiração e exemplo, como foi o Zé Paulo”, enfatizou Ricardo Nunes. O prefeito ainda relembrou a causa da morte do radialista e fez um alerta sobre a importância da vacina.

Ricardo Nunes (PSDB), prefeito de São Paulo. Foto: Kelly Fuzaro/Band

“Evidentemente, ele já tinha problemas pulmonares, mas foi acometido pela Covid-19. Todos os dias temos que fazer uma reflexão das pessoas que nós perdemos e um agradecimento aos que nos ajudam a não perder mais gente, que são aqueles que acreditam na vacina”.

José Paulo de Andrade morreu em julho do ano passado, aos 78 anos, mas sua memória continua muito presente nos bastidores da emissora. “É uma justa e linda homenagem ao meu pai e o dia não poderia ser melhor. Agradeço em nome da família Andrade a todos os envolvidos. Fico muito orgulhoso de ver o quanto meu pai era querido”, disse Paulo Andrade, filho mais velho do jornalista.

Pedro Campos entrevista Paulo Andrade, filho do jornalista José Paulo de Andrade. Foto: Kelly Fuzaro/Band

José Paulo de Andrade

Nascido em São Paulo, o comunicador iniciou a carreira profissional em 1960 como radioescuta do plantão esportivo da Rádio América de São Paulo. Em 1963, ingressou na Rádio Bandeirantes para atuar como locutor esportivo, função que exerceu ao longo de 14 anos. Depois disso, passou pelo jornalismo como apresentador e comentarista. Também fez aparições em debates políticos na televisão e foi âncora de telejornais como Titulares da Notícia, Jornal de São Paulo, Rede Cidade, Band Cidade e Entrevista Coletiva. Ainda na Band, interpretou Don Diego/Zorro em As Aventuras do Zorro, em 1969.

Zé Paulo

“O Zé Paulo era um apaixonado pela cidade de São Paulo. Ele falava uma frase emblemática que foi citada por vários entrevistados hoje: ‘Eu não gosto de quem não gosta de São Paulo’. E ele lutava por uma cidade que era considerada ideal para ele, com suas convicções mais profundas. Além disso, era um amante do rádio e da Rádio Bandeirantes”, contou Thays Freitas, gerente executiva de conteúdo da rádio. “Vou ter muito orgulho de quando chegar todos os dias aqui, passar pela Rua Radiantes e olhar para o nome dele estampado na placa”.

O radialista foi sucessor de Vicente Leporace, morto em abril de 1978, no programa O Trabuco, que naquele mesmo ano foi substituído pelo Jornal Gente (Jornal Bandeirantes Gente), permanecendo 35 anos no ar com ele, Salomão Ésper e Joelmir Beting. Após a morte de Joelmir, em 2012, Rafael Colombo assumiu o posto.

O Pulo do Gato

Em 1973, José Paulo de Andrade estreou no comando de O Pulo do Gato, considerado o mais importante trabalho de sua carreira e um dos programas de maior audiência do rádio brasileiro. A atração era apresentada ininterruptamente por ele desde então.

Em 2009, o jornalista foi eleito pela revista “Veja SP” como uma das pessoas que são a cara da cidade. Mas ele era mais do que isso: com uma voz firme e inconfundível, amplo conhecimento político-econômico, são-paulino fanático e um dos maiores formadoresde opinião do Brasil, Zé Paulo tinha um coração gigante e um caráter ímpar.