Atleta joseense é convocado para seleção brasileira de boxe

O atleta de boxe Felipe de Oliveira Ignácio, 17 anos, que compete na categoria 75 kg do programa atleta Cidadão, foi convocado pela Confederação Brasileira de Boxe para participar da base nacional de treinamento juvenil em Embu das Artes (SP). As atividades acontecem entre os dias 18 e 27 de novembro de 2020 e serão incluídas na preparação e desenvolvimento visando as competições juvenis de 2021.

Perfil





Felipe de Oliveira Ignácio

– Campeão brasileiro de boxe 2019

– Campeão catarinense 2019

– Vice-campeão paulista 2019

– Campeão paulista 2018

– Vice-campeão paulista 2017

– Ganhou troféu José Friggi 2019 (atleta destaque de são José dos Campos)

Atleta Felipe de Oliveira Ignácio campeão brasileiro 2019 categoria 75kg – Foto: PMSJC