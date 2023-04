Wanessa e Rodrigo Faro marcam presença na comemoração de 20 anos do Fashion Weekend Kids de Ana Cury

Especialista em criar experiências no mercado infantil, o ano que marca o bicentenário traz a história do mercado infantil e suas inovações

“O mercado infantil é uma frequente e crescente renovação”. A fala é de Ana Cury, idealizadora do Fashion Weekend Kids, plataforma de experiências para famílias e crianças que celebra 20 anos em 2023.

Foto:Edna Marcelino

Marcas já consagradas para o mercado infantil

A edição que abre o Calendário de 20 anos é a FWK no Mundo da Imaginação, que acontece dias 1 e 2 de abril, na Casa Bossa, no Cidade Jardim. No sábado, desfilam Calvin Klein, Animê, Bobotchô e Kids Market (Cookie Dreams, Lefante, LeLis Petit e Mandarina). No domingo, é a vez de Ludique, o FWK LAB e encerrando com Cris Barros Mini.

Espaço aberto a quem começa

Sempre atentas ao que está por vir, o empreendedorismo dentro da área kids é acompanhado de perto por Ana Cury, conhecendo semanalmente os lançamentos de marcas novas. Para dar espaço e visibilidade a quem começa, foi lançado o FWK Lab, que mostra para o público final marcas que são pequenas em tamanho mas com potencial por terem produtos diferenciados e uma comunicação criativa. Nesta edição, Ana Cury e sua curadoria impecável escolhera Bertha e Jerome, Cinco Marias, Jouer e Starfish como as marcas aposta FWK.

Os primeiros 20 anos

Em 20 anos, Ana Cury é parte da história de tantas famílias. Viu, sentiu, viveu e participou de todo movimento de mercado, se reinventando para se tornar sempre presente, a cada nova geração. Na soma, foram 118 marcas de moda que desfilaram pelas passarelas. Já foram realizadas mais de 57 edições, sendo 38 presenciais em SP, 11 edições na Bahia (Transamérica Comandatuba e Tivoli Praia do Forte), Portugal (Martinhal), Goiania, Curitiba e Rio de Janeiro, além de edições digitais na pandemia em SP, com mais de 80 mil pessoas impactadas pelas ações.

“É impossível olhar um mercado que possui novos clientes nascendo a cada dia e não se inspirar. Basta analisar o valor investido pelos pais nas festas de aniversário, nos kits de maternidade e enxovais para entender as oportunidades”, completa Ana Cury.

Ana Cury-Foto:Edna Marcelino

O futuro é Kids

E o que esperar dos próximos 20 anos? “As palavras de ordem no momento hoje são diversão conexão e aprendizado. Para nós, os próximos anos serão focados em proporcionar mais conhecimento para estas famílias que nos prestigiam. Estão nos nossos planos um FWK Inhotim para unir família arte e moda e também um FWK Pantanal para mostrar a diversidade do nosso Brasil para nossas crianças!”, celebra Ana Cury.

Rodrigo Faro-Foto:Edna Marcelino