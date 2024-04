No dia 26 de abril , a dupla Fernando e Fabiano lança o Novo DVD DE LEVE#SQN .

Esse DVD estará disponível em todas as plataformas digitais , composto por 3 músicas inéditas e 4 regravações.A nova música de traballho : “ Travei “ será divulgada em todas as rádios do Vale do Paraíba e Sul de Minas .

Junto com o lançamento do DVD inicia -se uma Grande Parceria com a Construtora Sousa Araújo

Fernando e Fabiano