Wandinha: sucesso da Netflix inspira vestidos de noiva de Alta Costura

A série Wandinha na Netflix é um grande sucesso no Brasil e no mundo, e diversas pessoas estão se identificando com a personalidade sombria e monocromática da personagem, filha primogênita do casal Mortícia e Gomes Addams.

Na série, Wandinha ganha o protagonismo que ficou escondido nos filmes da família Addams. A história começa com a jovem sendo obrigada a ir para uma escola de pessoas excluídas, apesar da insatisfação com o novo colégio, Wandinha chama atenção e se destaca por sua personalidade e looks incríveis.

Inspirada na personalidade da personagem, Aline Shadevenne, dona do ateliê e boutique Shadevenne em São Paulo, resolveu dar um toque Dark em seus vestidos e lança tendência nos casamentos do próximo ano.

Assim como Wandinha, muitas mulheres gostam de usar preto e se sentem mais poderosas quando estão em um vestido escuro, mas infelizmente a cor é mal interpretada e mal vista quando o assunto é casamento.

A série nos mostrou que você pode ser uma pessoa mais dark no estilo e amar, dançar, curtir os amigos e famílias, não devemos ser julgadas por não querer usar o famigerado branco.

A fim de atender uma demanda crescente Aline passou a incorporar corpetes pretos, lenços, flores negras e cintos pretos aos manequins do seu ateliê, com isso vem atraindo uma clientela diferenciada que se sente representada.

Muitas noivas que gostariam de usar preto no dia de seu casamento, não o fazem por “respeito” às famílias, então esses adereços que trazem a personalidade dessa noiva moderna, tem agradado, pois de uma certa forma o vestido vai ser diferenciado, estiloso e não tão “fúnebre”.

