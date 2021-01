COOP inaugura três drogarias em único dia

Seguindo seu plano de expansão, ontem (28 de janeiro), a Coop inaugurou três drogarias, as quais compõem o pacote de 23 unidades adquiridas pela rede e que estão situadas dentro do grupo Big.

A primeira está localizada na Avenida Jabaquara, 2.979 – Mirandópolis, São Paulo; a segunda na Rua Marechal Deodoro, 2785 – Centro, São Bernardo do Campo, e a terceira, na Alameda Araguaia, 2751 – Tamboré, passando a ser a primeira no município de Barueri. Com estas inaugurações, o Estado de São Paulo passa a contar com 60 drogarias Coop. As três drogarias trabalham com mix de 8 mil itens – entre medicamentos, dermocosméticos e higiene pessoal, além de contar com medicamentos com preços populares, Programa de Benefício de Medicamentos (PBM) e parcelamento diferenciado (3 vezes sem juros para medicamentos e até 10 vezes sem juros para dermocosméticos e aparelhos de saúde).

COOP

A drogaria é um dos negócios da Coop, considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, com mais de 895 mil cooperados ativos e cerca de 6 mil colaboradores diretos. São 60 drogarias, localizadas no Grande ABC, cidade de São Paulo, Barueri, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí. Já o negócio supermercado possui 31 unidades, espalhadas nas mesmas cidades, com exceção de São Paulo.

Foto: Divulgação