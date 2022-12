Vale Sul abre novo corredor com lojas de grandes marcas

Será aberta nesta quarta-feira, dia 07 de dezembro, um novo corredor do Vale Sul, com lojas de grandes marcas. A área ligará os corredores principais do shopping, entre o Atacadão e o cinema, e mede cerca de 7.000 m².

Trata-se de um espaço que já existia e foi reestruturado para receber as novas operações. O corredor será aberto com lojas como Mega Hering (a primeira do Estado de São Paulo e a terceira do Brasil), Morena Rosa, Jorge Bischoff, Lalilu Modas, Gelato Borelli e Nagata Shoes.

Colcci, Centauro, Alfabeto, Loungerie, Arezzo e muitas outras serão inauguradas nos próximos três meses. A previsão é que, ainda no primeiro semestre de 2023, tenham mais de 30 lojas neste corredor, incluindo um cinema completamente VIP. Haverá ainda uma nova portaria de entrada no shopping.

Vale Sul Shopping

Para tanto, estão sendo investidos R$ 25 milhões e estima-se que, até o meio do ano que vem, sejam gerados um total de aproximadamente 450 novos empregos fixos.

Foto:Divulgação