VW e Governo do Paraná lançam “Hospital Digital” do Erasto Gaertner

Com investimento de R$ 2 milhões, parceria impulsiona transformação digital na saúde no PR

A Volkswagen do Brasil e o Governo do Paraná apresentaram, nesta quinta-feira (9), o projeto “Hospital Digital” no Complexo de Saúde Erasto Gaertner. Estiveram presentes na cerimônia oficial, mantendo os protocolos de saúde, Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná; Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina; e Adriano Lago, superintendente do Complexo de Saúde Erasto Gaertner.

“Hospital Digital”

A Volkswagen do Brasil e o Governo do Estado do Paraná realizaram nesta quinta-feira (9) o lançamento do Projeto “Hospital Digital: Inovação, Aplicação e Prática” no Complexo Erasto Gaertner. Fruto de um investimento de R$ 2 milhões, por meio do Programa Paraná Competitivo, o projeto impulsiona a instituição, que é referência em Oncologia, a dar um passo a mais rumo à digitalização total de seus processos para integrar a elite digital mundial na área da saúde.

Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina

“Acreditamos que a saúde, ligada à digitalização, torna os processos melhores, mais ágeis, além de facilitar ainda mais a vida do paciente. Essa parceria entre Volkswagen, Governo do Paraná e Hospital Erasto Gaertner é muito importante pois beneficia os envolvidos em todas as partes do processo”, destaca Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

Investimentos tecnológicos – A iniciativa foi proposta tomando como base os preceitos da Health Information and Management Systems Society (HIMSS), associação internacional de extremo prestígio perante o setor da saúde, que desenvolveu modelos a serem seguidos pelas instituições a fim de que se creditem para receber a chancela de excelência em desenvolvimento tecnológico hospitalar. Para medir o grau maturidade de uma instituição hospitalar em Tecnologia da Informação, a HIMSS utiliza oito etapas evolutivas, identificadas de zero a sete de acordo com as soluções disponíveis na instituição de saúde.

“O investimento possibilitou conquistarmos o estágio 4 da certificação HIMSS, que diz respeito à adoção de prescrição informatizada de exames na área assistencial e à implantação de um sistema de apoio à tomada de decisão que seja baseado em protocolos clínicos. Agora, estamos um passo mais próximos de poder obter a certificação de hospital digital, faltando apenas o estágio 7 da escala HIMSS para podermos iniciar o processo formal de certificação”, afirma Adriano Lago, superintendente do Complexo de Saúde Erasto Gaertner.

Além da atualização do sistema de gestão que possibilitará a adequação ao estágio 4 da escala HIMSS, também foram realizadas outras quatro entregas em tecnologia que impactam diretamente na experiência do paciente, na segurança dos processos assistenciais, na redução de custos e na entrega de valor do Erasto Gaertner. A primeira delas envolve o desenvolvimento e disponibilização de totens de autoatendimento para dar mais autonomia, agilidade e segurança nos acessos ao Hospital; pulseiras RFID para identificar e monitorar a movimentação dos pacientes internados na instituição; portal de assinaturas e certificação digital, com valor jurídico, que diminui o uso do papel, e também um aplicativo de consulta de tempo de espera no Pronto Atendimento, permitindo que o paciente e seu familiar acompanhem os horários de maior fluxo e as tendências de redução e aumento do tempo previsto para atendimento das urgências e emergências.

“Desde o início desta parceria, a VW sempre ajudou e participou ativamente pelo melhor atendimento ao nosso paciente, com estrutura, equipamentos e, agora, com tecnologia. A consequência desse apoio é a excelência”, destaca Adriano Lago, superintendente do Complexo de Saúde Erasto Gaertner.

Retrospectiva: Esse apoio é fruto das contrapartidas do Protocolo de Intenções, firmado entre a Volkswagen do Brasil e o governo do Estado do Paraná em 2013, dentro do programa Paraná Competitivo, que possibilitou investimentos de R$ 2 bilhões destinados ao desenvolvimento e produção do SUV T-Cross na fábrica de São José dos Pinhais.

Governo do Estado do Paraná

“Uma das premissas do nosso governo é a adoção de medidas inovadoras que confirmem o Paraná como o estado mais moderno do Brasil. A digitalização do prontuário é a demonstração de que a saúde pode e deve adotar medidas que agilizem o atendimento e facilitem a vida dos pacientes. São ações assim, e parcerias como essas com a Volkswagen e o Hospital Erasto Gaertner, referência nacional no tratamento do câncer, que queremos tornar cada vez mais frequentes no Paraná”, defende Carlos Massa Ratinho Junior, governador do Paraná.