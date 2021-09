Spani Atacadista é o novo patrocinador do Corinthians

Acordo contempla o futebol profissional masculino e feminino do clube para as temporadas 2021/22. Empresa terá a DMCard como parceira e realizará ações promocionais em todas as 37 lojas da rede.

O Spani Atacadista é o novo patrocinador do futebol profissional do S. C. Corinthians para as temporadas 2021/22. A assinatura do contrato foi celebrada, na quarta-feira, 1º de setembro, na sede do clube, em São Paulo.

Spani Atacadista

De acordo com o contrato, o patrocínio contempla as equipes masculina e feminina do Corinthians. No time masculino, a marca Spani Atacadista já passa a estampar os uniformes de treinos, da comissão técnica e de viagens do clube. Nas camisas de jogos, por conta do contrato ainda em vigência com o atual patrocinador, o novo uniforme com a marca Spani passa a ser utilizado a partir da temporada de 2022.

Corinthians

Na equipe de futebol feminino, na condição de patrocinador Master, os novos uniformes já estão sendo confeccionados e já estarão à disposição da delegação a partir deste mês.

Parceria

O patrocínio conta ainda com o apoio da DMCard, empresa administradora de cartões, e que, em conjunto com o Spani Atacadista deve realizar uma série de ações promocionais e de divulgação em todas as lojas da rede.

Esta é a primeira vez que empresas da região do Vale do Paraíba patrocinam um clube da elite do futebol brasileiro.

Cléber Gomez, Diretor-Presidente do Grupo Zaragoza

“O Corinthians está entre os maiores clubes do mundo e poder aliar a nossa marca para fazer parte da história de um time que extrapola as fronteiras é uma oportunidade que toda empresa busca. Tenho certeza que teremos um ótimo retorno de identidade para a nossa marca e que esta parceria será marcada com conquistas de ambos os lados”, afirmou Cléber Gomez, Diretor-Presidente do Grupo Zaragoza, empresa detentora da bandeira Spani Atacadista.

CEO da DMCard, Denis Correia

O CEO da DMCard, Denis Correia, comemora a parceria. “É com grande entusiasmo que recebi a notícia que um de nossos maiores e mais antigos parceiros também está investindo no esporte. Nós da DMCard sempre tivemos o esporte como uma importante ferramenta de inclusão e ver isso se refletir no Cartão Spani mostra que estamos conectados no mesmo propósito”, destaca o executivo. “E pra gente, da DMCARD, poder entrar juntos, DM e Spani, em um projeto como este nos enche de orgulho e tenho certeza que o alcance e a paixão de um time como o Corinthians vai nos colocar em um patamar diferenciado reforçando ainda mais nosso propósito, que é valorizar pessoas sem deixar ninguém para trás.”

Grupo Zaragoza

Fundado em 2003, o Grupo Zaragoza optou em investir no Atacarejo, termo brasileiro que reúne as duas formas tradicionais de comércio – o atacado e o varejo, com os conceitos de self-service (autosserviço) e cash & carry (pague e leve). De acordo com o ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), o Spani Atacadista é a rede que mais cresce no Brasil e está entre as 15 maiores empresas do segmento de Atacarejo do país.

O grupo manteve seu ritmo acelerado de crescimento em 2021, mesmo com o impacto da pandemia. O resultado deste investimento fará com que encerre o ano com 37 unidades, um novo CD e registre um faturamento de R$ 4,2 bilhões.

DM Card

A DMCard nasceu de uma pequena operação de cartões de fidelidade e, atualmente, conta uma completa e integrada estrutura de administração e processamento de operações.

Em 18 anos de vida, já ultrapassou a marca de 4,2 milhões de cartões emitidos em todo o país, para mais de 300 redes e 2.500 lojas.

A companhia atua com seus clientesno centro de nossas decisões e, desde 2013, ostenta orgulhosamente o selo RA1000*.

*Selo que reconhece empresas que possuem excelentes índices no atendimento às manifestações no ReclameAQUI.