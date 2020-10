Corinthians faz 4 a 0 no São José e lidera Grupo 2

O Corinthians iniciou sua trajetória no Campeonato Paulista Feminino com vitória por 4 a 0 para cima do São José na tarde deste domingo, no estádio Martins Pereira em São José dos Campos, pela primeira rodada. Os gols foram marcados por Victória Albuquerque, duas vezes, Grazi e Ingryd.



Com o resultado, o Corinthians se junta a Santos e Taubaté, com três pontos, mas lidera o Grupo 2 nos critérios de desempate. As Sereias venceram o Nacional por 3 a 0, enquanto a equipe do Vale do Paraíba bateu o Juventus por 3 a 2.

O Corinthians começou o jogo melhor e abriu o placar logo aos 18 minutos. Cacau cruzou rasteiro para Victória Albuquerque jogar de letra para o fundo das redes. O segundo veio aos 21, com Grazi, de cabeça, após lançamento de Tami.





O terceiro saiu ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Portilho achou Grazi, que invadiu a área e tocou para Victória Albuquerque fazer mais um. O Corinthians fechou a conta no segundo tempo. Em cobrança de escanteio de Diany, Pâmela chutou e Ingryd completou para dar números finais ao duelo, aos 38.

