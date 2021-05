Regata propõe travessia entre Ubatuba e Ilhabela

Evento será realizado em 5 de junho com regras rígidas para manutenção dos protocolos dos órgãos de saúde

Considerado um dos percursos mais desejados pelos velejadores, a travessia entre Ubatuba e Ilhabela ganhou um evento especial. A regata Kapazi Náutica será realizada no sábado (5/6) e propõe um dia de confraternização, superação de desafios e muita diversão. Para garantir a segurança de todos os participantes, o evento prevê regras rígidas para manutenção dos protocolos dos órgãos de saúde em respeito à situação de emergência. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até às 21h de sexta-feira (4/6) através do www.regataubatubailhabela.com.br.

Poderão participar da regada velejadores das classes ORC-CLUB, BRA-RGS, Multicascos, Mini e Bico de Proa. A proposta é realizar a travessia entre as duas cidades de forma segura e ágil. A largada será realizada a partir das 11h, perto da Ilha Anchieta e a chegada nas proximidades da Ponta das Canas, em Ilhabela. De lá, as equipes serão recepcionadas na BL3 Escola de Vela. A organização estima que a prova poderá durar de 3 a 6 horas, pois depende das condições climáticas, intensidade do vento e de maré.

Serão premiadas as três primeiras colocadas de cada classe participante com troféu e medalhas. Também será dado o troféu Fita Azul ao primeiro veleiro que cruzar a linha de chegada, independentemente da categoria. “Esse trecho entre as cidades é muito bonito, não é considerado nem longo e nem curto e, por isso, tem sido tão aguardado entre os velejadores. Será um momento de estímulo à atividade que aos poucos tem ganhado ainda mais dimensão nacional”, explica Ayres Coelho da Silva Junior, um dos organizadores da regata.

Regata

O evento será realizado de acordo com o regramento previsto pelo Governo do Estado de São Paulo e os municípios de Ubatuba e Ilhabela. Os participantes terão que utilizar máscara a todo momento, higienização constante das mãos e respeitar o distanciamento necessário. Caso, na data do evento, a região esteja com um novo protocolo, a regata Kapazi Náutica seguirá o regramento do período, podendo até ser adiada. “Naturalmente a vela já faz com que os participantes mantenham distância, porém, reforçamos que não é hora para relaxar nas medidas contra à pandemia e, por isso, pedimos que todos os participantes respeitem todas as determinações dos órgãos de saúde”, reforça Ayres.

Ubatuba e Ilhabela

Para apoiar entidades de Ubatuba e Ilhabela, a organização da regata incentiva que os grupos façam a doação de pelo menos três quilos de alimentos não perecíveis no ato da inscrição. A arrecadação será entregue para instituições que realizam trabalhos sociais na região.

Programação Regata Kapazi Náutica Ubatuba – Ilhabela

Sexta-feira (4/6)

21h – Encerramento das inscrições

Sábado (5/6)

Das 8h às 10h – Retirada do “kit velejador” na sede do Ubatuba Iate Clube. O local contará com regramento rígido de acordo com os protocolos dos órgãos de saúde.

9h – Reunião de comandantes na sede do Ubatuba Iate Clube (a ser confirmada a partir das 8h, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias).

11h – Largada para a Regata de Percurso Kapazi Náutica Ubatuba-Ilhabela 2021.

Largada entre CR e Boia nas proximidades do Ilhote Sul da Ilha Anchieta (coordenadas da boia de chegada serão informadas aos competidores no dia da regata).

Fim do dia – entrega de premiação na BL3 Escola de Iatismo, na Praia da Armação, em Ilhabela. A dinâmica será realizada com a orientação das autoridades sanitárias do Estado de São Paulo ou do município de Ilhabela, podendo ser realizada sem que a tripulação saia das embarcações para garantia do distanciamento seguro.

