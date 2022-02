Sesc recebe, nesta quinta (17), mesa de debates com diretoras teatrais

Atividade é gratuita e integra a 13ª Mostra de Teatro Walmor Chagas “Mulheres que Inspiram”

Acontece nesta quinta-feira (17), às 19h, no Sesc de São José dos Campos, uma mesa de debates com diretoras teatrais em atividade no mercado teatral brasileiro.

O evento integra a programação da 13ª Mostra de Teatro Walmor Chagas que, neste ano, traz o tema “Mulheres que Inspiram”.

A mostra é uma realização da Cia Teatro da Cidade, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, e parcerias do Sesc São José dos Campos e da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).

Com extensa programação, a mostra inclui nove apresentações de solos femininos, com artistas de várias partes do país, além de outras atividades, como as mesas de debates (com diretoras teatrais, dramaturgas e produtoras culturais), quatro workshops, ministrados por mulheres, e, para completar, intervenções artísticas.

Cia Teatro da Cidade

Confira a programação completa da mostra no link: https://linktr.ee/ciateatrodacidade

Direção teatral

Reunindo nomes expressivos da cena nacional e a partir do recorte contemporâneo e de nichos distintos de trabalho, a mesa trará relatos de experiências e possibilidades de novas vocações no campo da direção de teatro.

Para falar um pouco mais sobre esse mercado foram convidadas três diretoras com destaque no mercado teatral brasileiro.

A mediação ficará por conta de Simone Lisboa, que é professora do IFSP de Jacareí e já ocupou funções de gestão e pesquisa da área cultural, desde 1995. Recentemente, publicou artigos relativos às práticas de sobrevivência utilizada pelos agentes culturais do setor teatral, das periferias, fruto de pesquisa para o doutorado concluído em 2020, pela UFMG, na área de Políticas Públicas.

Veja quem são as convidadas:

Caren Ruaro, São José dos Campos

Graduada em Comunicação Social iniciou a carreira artística de ainda aos 10 anos participando de diversos Cursos Livres e Oficinas entre eles: “Narrativa Física Solo”, com Julio Adrião, “Teatro e Neurociência”, com Gustavo Sol, “A Performatividade do Ator”, de Renato Ferracine, “Processos de Treinamento e criação do ator”, com Antonio Januzzeli, “Oficina treinamento do ator”, do grupo LUME, “Teatro Infantil”, com Gabrile Rabelo, “Teatro de Grupo”, com Arildo (Grupo Galpão), e “O Processo de Criação da Cia”, da Cia As Graças.

Também atuou como atriz/performer em diversos espetáculos. Integrante e fundadora da “Cia do Trailler – Teatro em Movimento” e Sócia Fundadora do “Teatro da Rua Eliza”, um espaço independente e de resistência artística na cidade São José dos Campos.

Diretora dos projetos: “Memórias Perdidas – A Noite que se Aproxima” e “São José Cidade Fantástica”, ambos pelo Fundo Municipal de Cultura 2019/2020 (São José dos Campos).

Fabiana Monsalú, São Paulo

Doutoranda em Estudos Artísticos com especialização em estudo teatrais e performativos (Universidade de Coimbra – Portugal), Mestre em Artes Cênicas (ECA/Universidade de São Paulo – Brasil) e Licenciada em Teatro (Universidade Federal da Bahia – UFBA).

Criadora do Método TCH e autora do livro “O corpo híbrido do ator – do treinamento à organicidade para outras possibilidades da cena (2ª edição. ed. Giostri).

Já atuou em mais de 20 espetáculos e dirigiu mais de 15 espetáculos. É diretora e atriz da CompanhiaDaNãoFicção, desde 2007. Pesquisa procedimentos e metodologias na formação, processos e procedimentos de criação no teatro contemporâneo, corporeidades híbridas, territórios e fronteiras, performatividade, teatro performativo, intervenção urbana e arte relacional.

Tânia Farias, Porto Alegre

Atriz, pesquisadora, encenadora e produtora teatral. Atuadora da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, desde 1994.

Coordena os projetos Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo e o Selo Ói Nóis na Memória, tendo publicado os livros: Aos que virão depois de Nós – Kassandra In Process, o Desassombro da Utopia, organizado por Valmir Santos, A Utopia em Ação, de Rafael Vecchio, Uma Tribo Nômade, de Beatriz Britto, Ói Nóis Aqui Traveiz – A história através da Crítica, organizado por Rosyane Trotta, e Sábado Crônicas da Cena, de Caco Coelho. Publica semestralmente a Cavalo Louco, Revista de Teatro da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, já em seu 14º número. É realizadora do Festival de Teatro Popular Jogos de Aprendizagem, que já em sua IV edição. Também é professora coordenadora da Oficina para formação de atores da Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo.

Atividade é gratuita

A mesa de debates será aberta ao público e indicada para todos que se interessam em conhecer um pouco mais dos bastidores da área teatral.

Os ingressos devem ser retirados 1h antes, na Central de Atendimento do Sesc.

A atividade contará com tradução em Libras.

Também vale ressaltar que para ingressar nas unidades do Sesc SP é necessário apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19 (físico ou digital) e um documento com foto:

– Maiores de 12 anos devem apresentar o comprovante contendo as duas doses ou dose única da vacina.

– A partir do dia 08/02/2022, crianças de 5 a 11 anos devem apresentar o comprovante evidenciando UMA dose (conforme calendário do município).

Também é obrigatório o uso da máscara cobrindo boca e nariz. Medidas necessárias para proteger a saúde de todos. Participe!

Mesa com diretoras teatrais

Quando: 17.02, às 19h

Onde: Sesc (avenida Adhemar de Barros, 999)

Quanto: gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes, no Sesc

Saiba mais: https://www.sescsp.org.br/programacao/mesa-diretoras-teatrais/