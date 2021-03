Volkswagen cresce na América Latina em 2020

A marca VW em 2020 atingiu 4,37% do market share da região da América Latina, que inclui mais de 30 países da América do Sul, América Central e Caribe (exceto Brasil, Argentina e México).

• Liderou os mercados do Uruguai (15,17%) e Curaçao (17,1%).

• Lançamentos de T-Cross e Nivus nos principais mercados da região contribuíram para o resultado.

• Amarok atingiu 4% de market share, seu maior desempenho histórico.

Em um ano marcado pela pandemia do coronavírus, com consequências importantes para a economia mundial, a Volkswagen cresceu na região da LAM, ocupando 4,37% do market share (+0,37 pp vs 2019).

Dentro da região, a marca alemã teve desempenhos importantes, como a liderança de market share no Uruguai com 15,17% e 17,1% em Curaçao. E, num mercado tão competitivo como a América Latina, a pick-up Amarok conseguiu aumentar a sua participação de mercado, atingindo 4% do montante (+0,3 pp vs 2019), o seu maior desempenho até à data. Ao olhar apenas para o Brasil, a VW foi líder no segmento SUV com o VW T-Cross e vendeu mais de 16 mil unidades do VW Nivus, encerrando o ano com 16,8% de market share no País. Foi também a empresa que mais ganhou participação de mercado desde 2016, com cinco pontos percentuais.

Por outro lado, 2020 foi um ano de intenso trabalho para a Volkswagen, que vem passando por uma das mudanças culturais mais importantes de sua história. Nesse contexto, a companhia reforça a cada dia a imagem de uma empresa mais ágil, digital, eficiente, humana e voltada ao cliente. Foram realizados lançamentos bem-sucedidos no Paraguai e no Uruguai do VW Nivus, o novo membro da ofensiva do SUV, enquanto na Bolívia, o VW T-Cross foi apresentado.

Como parte da estratégia de digitalização desenvolvida pela Volkswagen, foram lançados os e-commerces do Brasil, Peru e do Chile, enquanto nos 19 países que compõem a região foram implementados sites de nova geração.

Em recente conferência anual, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Volkswagen, Herbert Diess, declarou sobre a região (que engloba todos os mercados aqui citados, com exceção do México): “Na América do Sul, nossas equipes estão obtendo uma história de recuperação impressionante. Em 2020, aumentamos nossa participação de mercado para um novo recorde de mais de 14%. E, pela primeira vez em muitos anos, temos a expectativa de que a região seja lucrativa em 2021. Com o Nivus, a Volkswagen pela primeira vez venderá na Europa um carro desenvolvido na América Latina”.

Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina

“A região latino-americana é um mercado muito importante para a Volkswagen e isso se reflete no apoio que recebemos da matriz em desenvolvê-la constantemente. Esses resultados positivos que vemos hoje são sustentados com lançamentos locais, como Nivus e T-Cross, enquanto estamos preparando o lançamento do Taos para o segundo trimestre deste ano, três SUVs desenvolvidos 100% por e para a região que acompanham a estratégia global da marca”, disse Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina, acrescentando: “Isso é acompanhado por um importante processo de digitalização e modernização que incluiu, por exemplo, o desenvolvimento da plataforma de infotainment VW Play, outro produto completamente local, e pelo belo trabalho desenvolvido pelo nosso time na América Latina”.

“Superar um ano historicamente complexo como era 2020, crescer na região e consolidar a liderança em alguns países é motivo de orgulho para a Volkswagen e todos os seus importadores. Demonstra comprometimento e trabalho constante para garantir não só veículos, mas também serviços de qualidade. O desafio em 2021 será permanecer nesse caminho, e com a evolução dos produtos e o profissionalismo de nossos importadores, acho que vamos conseguir mais”, disse Thomas Owsianski, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen para a América do Sul.

Volkswagen

Hoje, a Volkswagen conta com uma rede de 27 importadores distribuídos em mais de 30 países da América do Sul, América Central e Caribe (exceto Brasil, Argentina e México), complementados por 168 pontos de venda e pós-venda.

Dessa forma, a Volkswagen encerra mais um ano de crescimento e renova seu compromisso com a região, bem como sua vocação para manter e consolidar sua forte presença nos países que a compõem. Tudo isso a partir de mais investimentos, uma rede de importadores profissionais, lançamentos e novidades, com inovação e tecnologia, para alcançar a mais alta qualidade de seus produtos, em vendas e satisfação do cliente.