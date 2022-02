Oracle Red Bull Racing revela novo carro de Fórmula 1 em transmissão ao vivo

Com o atual campeão Max Verstappen, escuderia mostrou os detalhes do RB18, modelo que marca a era de novas regras na categoria

Em transmissão ao vivo pela Red Bull TV, a Oracle Red Bull Racing apresentou, nesta quarta-feira (9), o novo carro de Fórmula 1 que disputará o título da competição. Com uma série de novidades devido ao novo regulamento, o RB18 traz significativas mudanças no design aerodinâmico, pneus, aerofólio, entre outros componentes.

“Estou ansioso para ver como o carro se comportará na pista. A maior adaptação nesta temporada será em relação às novas regras, pois vamos precisar de algum tempo para nos acostumarmos com o carro. Não é como se você só entrasse e tivessem umas melhorias no carro antigo. O resto é simples, não sinto nenhuma pressão a mais essa temporada, vou continuar fazendo o que sempre faço porque não acho que haja alguma razão para ser diferente. Mal posso esperar para dirigir o carro pela primeira vez”, afirma Max Verstappen, atual campeão da categoria e que estreará o número 1 no RB18.

Sediada no Campus de Tecnologia, em Milton Keynes (ING), a transmissão ao vivo contou com as presenças de Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen, de Christian Horner, CEO da Oracle Red Bull Racing, e de outros membros da equipe.

RB18 apresenta modificações em design aerodinâmico, pneus e outros componentes visando à nova temporada da Fórmula 1 (Crédito: Getty Images/Red Bull Content Pool)

“Estou muito animado para começar a nova temporada e mal posso esperar para estar na pista com o novo RB18. Todos nós no grid estamos começando do zero nesta temporada, então, vai ser um ano interessante. Dizem que as novas regras vão melhorar a competição na pista, logo, espero que nós, como pilotos, possamos competir mais, correr mais e seguir uns aos outros mais de perto. Várias coisas ainda teremos que aprender e nos adaptar, mas essas novas regras deixarão tudo bem interessante”, comenta Pérez.

“Com as mudanças no regulamento a partir deste ano, toda a filosofia do último ano foi alterada, o que significa que cada componente é diferente. É tudo novo para cada um dos membros do time. Até chegarmos à primeira corrida, o RB18 não vai parecer tanto com o que é hoje, a evolução será rápida enquanto progredimos pela temporada. Tem sido um grande esforço do time e, agora, estou ansioso para vê-lo na pista. Nós temos o número 1 no carro esse ano. O desafio é mantê-lo e defender o título com o Max. A ansiedade e o trabalho duro de 2021 realmente impulsionam o time, o que significa que adentramos 2022 em ótima forma para a temporada que virá”, completa Horner.

O público brasileiro pode acompanhar todos os detalhes do carro pela Red Bull TV, por meio do link https://www.redbull.com/br-pt/live/red-bull-racing-car-launch-2022 . A transmissão foi comandada pelo piloto Cacá Bueno e pelo jornalista Cassio Cortes.

ONDE ASSISTIR

