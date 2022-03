Ferrari domina primeira corrida da temporada na Fórmula 1 e Leclerc surge como favorito ao título

A primeira corrida da Fórmula 1 na temporada 2022, realizada no Bahrein, trouxe algumas surpresas para os fãs. Uma delas foi o excelente resultado da Ferrari, que conseguiu ficar com os dois lugares mais altos do pódio. Além disso, o piloto Charles Leclerc mostrou muita competitividade e promete ser um problema para Max Verstappen e Lewis Hamilton. O monegasco de 24 anos surge como um dos grandes favoritos ao título da temporada.

Depois das 57 voltas realizadas no GP do Bahrein, a Ferrari deixou uma impressão muito positiva com a dobradinha de Charles Leclerc e Carlos Sainz. A equipe italiana somou 44 pontos e largou na frente pelo título entre os construtores, enquanto a Mercedes ficou com 27 pontos pelo bom desempenho dos britânicos Lewis Hamilton e George Russell. A vitória ficou com Leclerc, que conseguiu uma diferença de 5.598 segundos para o companheiro de equipe. Uma vantagem que mostra a superioridade do piloto nascido em Mônaco, sobretudo com um carro mais veloz que promete bons resultados no restante da temporada.

Enquanto isso, a equipe da Red Bull teve um final de semana para se esquecer com o novo RB18, carro lançado no início do ano com muita expectativa. Max Verstappen não rendeu o esperado e ficou na 19ª posição, logo atrás do companheiro Sergio Perez. O atual campeão teve problemas durante a corrida e precisou abandonar a disputa pela vitória.

Novo favorito

Assim, a vantagem de Leclerc na disputa pelo título é de 27 pontos para o piloto holandês que está correndo com o número 1. Já Lewis Hamilton, sonhando atualmente com o 7° título, tem 11 pontos para tirar na segunda rodada. Isso pode parecer pouco, mas esses pontos conquistados no início podem fazer muita diferença no final do ano. Em 2021, Verstappen foi campeão mundial com apenas oito pontos de diferença.

O resultado dessa corrida inicial acabou mudando a visão de muitas pessoas para a temporada, e o piloto da Ferrari começou a surgir como um dos grandes candidatos ao título nas cotações dos sites de apostas online. No dia 21 de março, por exemplo, Leclerc tinha 34,8% de probabilidade de título, ficando empatado com Verstappen e superando Hamilton, que tinha 28,6%. Ou seja, a primeira corrida apontou um novo favorito ao título da F1 em 2022.

É claro que ainda faltam muitas disputas pela frente, e a nova temporada está apenas começando. Até chegar ao GP de São Paulo, que acontece desde o ano passado na segunda semana de novembro, ainda serão disputadas outras 20 corridas. Ou seja, todos os pilotos e equipes vão ter oportunidade para mostrar melhor rendimento. Algo importante para a Red Bull, por exemplo, que sonha com outro título na F1.

F1 em alta na TV

Além das mudanças na disputa pelo título, a primeira corrida de 2022 também serviu como aperitivo para uma temporada que promete ser disputada. Isso significa uma audiência ainda melhor para a Band, que desde o ano passado é a emissora responsável por transmitir as corridas. O canal cresceu 400% na corrida inaugural de 2021 e espera conseguir números ainda melhores nos próximos meses.

Desde que a Liberty Media assumiu a F1, em 2016, a grande expectativa era por uma categoria mais disputada e com menos domínio de algumas equipes. Isso pode acontecer finalmente em 2022, com a Ferrari voltando a conseguir bons resultados depois de vários anos com dificuldades.

Charles Leclerc é o nome em destaque após a vitória no GP do Bahrein e tem tudo para desafiar Verstappen e Hamilton na luta pelo título da F1. Uma disputa que promete animar todos os fãs da categoria, sobretudo quem estava cansado de ver os mesmo nomes nos lugares mais altos do pódio.

Imagem de Angelo Giordano por Pixabay