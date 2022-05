Volkswagen anuncia Henrique Araújo como substituto de Antonio Megale

Executivo será o responsável pela área de Assuntos Governamentais da Volkswagen do Brasil em substituição ao executivo Antonio Megale, a partir de 1º de julho de 2022

A Volkswagen anuncia que Henrique Mendes Araújo (foto à direita) assumirá como Head de Assuntos Governamentais da Volkswagen do Brasil, a partir de 1º de julho de 2022. O executivo substituirá Antonio Megale, que após 14 anos de empresa está em processo de aposentadoria. Ambos executivos estão em fase de transição das atividades.

Henrique Araújo é graduado em Ciências Sociais e Jurídicas pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e pós-graduado pela PUC-SP em Direito Constitucional, atua na Volkswagen do Brasil desde 2008. Antes de assumir o novo cargo, foi gerente executivo de Assuntos Jurídicos da empresa. Acumula mais de 19 anos de experiência na área Jurídica e Assuntos Governamentais, bem como entidades do Terceiro Setor, com foco direcionado em temas regulatórios do setor. Além desta posição, acumula os cargos de diretor superintendente da Fundação Grupo Volkswagen, desde 2020, e atualmente é vice-presidente da Anfavea.

Antonio Megale, que esteve à frente da área nos últimos 14 anos, contribuiu de forma significativa com a empresa neste período. É também atualmente vice-presidente da Anfavea, entidade em que ocupou o cargo de presidente no período de 2016 a 2019, se constituindo como uma liderança na aprovação do programa Rota 2030. Com 39 anos no setor, já teve passagem por áreas de Engenharia do Produto, Planejamento do Produto, Pós-Vendas e Marketing, e Assuntos Governamentais. O executivo foi também presidente da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva) de 2012 até 2014 e também vice-presidente da Fiesp de 2019 até 2021. É graduado em Engenharia Mecânica Automotiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV.

Volkswagen

Foto:Divulgação