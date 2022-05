Embraer e NAC fecham primeiro acordo de conversão de aeronaves cargueiras para até 10 E190F/E195F

A Nordic Aviation Capital (NAC), a maior empresa de leasing de aeronaves regionais do mundo, será uma empresa de leasing de lançamento das conversões de E-Jets das versões de passageiros para cargueiro (P2F, passenger to freight, em inglês) da Embraer. A NAC fechou um acordo para ter até 10 posições de conversão, para E190F/E195F, com as primeiras entregas começando em 2024. As aeronaves para conversão virão da frota já existente de E190/E195 da NAC.

Norman C.T. Liu, Presidente e CEO da Nordic Aviation Capital

Norman C.T. Liu, Presidente e CEO da Nordic Aviation Capital, disse que “estamosentusiasmados em trabalhar com a Embraer no desenvolvimento de uma base de operadores para os cargueiros da família de -E-Jets, pois as conversões de cargueiro são um elemento-chave de nossa estratégia para o portfólio no futuro, tendo em vista o ciclo completo de vida da aeronave.”

Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial

Para Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, “é ótimo fazer negócios com a NAC, que sempre foi uma forte apoiadora da Embraer e da aviação regional. Tendo lançado o E190F e o E195F muito recentemente, o anúncio de hoje com a NAC é um forte indicador da demanda que estamos vendo para as conversões de E-Jets.”

Johann Bordais, Presidente & CEO da Embraer Services & Suporte

Johann Bordais, Presidente & CEO da Embraer Services & Suporte afirmou: “há uma demanda por frete aéreo nunca vista antes, especialmente para entregas no mesmo dia e operações descentralizadas, missões ideais para cargueiros do tamanho dos E-Jets. A solução P2F da Embraer oferece à NAC oportunidades ideais de ampliar a receita com nossos modelos anteriores de E-Jet, agora configurados para substituir as aeronaves narrowbodies de cargas mais poluentes que estão se aposentando.”

As conversões para cargueiros dos E-Jets da Embraer oferecem desempenho e economia superiores no segmento – os E-Jets cargueiros terão mais de 50% de capacidade de volume, três vezes mais o alcance que grandes turboélices de carga e custos operacionais até 30% menores do que os narrowbodies.

E190F/E195F

A conversão para cargueiro será realizada nas instalações da Embraer no Brasil e inclui: porta frontal de carga do convés principal; sistema de movimentação de carga; reforço de piso; Barreira de Carga Rígida (BCR) – Barreira 9G com porta de acesso; sistema de detecção de fumaça de carga, incluindo extintores classe “E” no compartimento de carga superior; Alterações no Sistema de Gestão do Ar (arrefecimento, pressurização, etc); remoção interior e provisões para transporte de materiais perigosos. O E190F pode lidar com uma carga útil de 23.600 lb (10.700 kg), enquanto o E195F uma carga útil de 27.100 lb (12.300 kg).

Embraer

Uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios em aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, prestando serviços e suporte aos clientes no pós-venda. Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é o principal fabricante de jatos comerciais com até 150 assentos e o principal exportador de bens de alto valor agregado no Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Nordic Aviation Capital

A NAC é a locadora de aeronaves regional líder do setor, atendendo quase 70 companhias aéreas em aproximadamente 45 países. A frota atual da NAC de mais de 500 aeronaves inclui ATR 42, ATR 72, De Havilland Dash 8, Mitsubishi CRJ900/1000, Airbus A220 e aeronaves da família Embraer E-Jet.