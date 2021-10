Mobilidade urbana: como comprar um bom carro economizando?

Leilão de veículos e algumas plataformas podem ser boas opções de adquirir seu carro

Comprar um automóvel é o sonho de consumo mais comum entre os brasileiros. Muitos querem adquirir um carro e fugir do incômodo transporte público, porém, na maioria das vezes, acabam desistindo, devido a valores altos ou gastos que poderiam ter com manutenção, gasolina, entre outros.

Quando o carro é novo, a tarefa de comprar barato é mais difícil, visto que, na maioria das lojas, os valores são sugeridos, como no caso das concessionárias. O problema é encontrar o carro ideal, o mais conservado possível e com o melhor preço, porém unir essas duas coisas é uma epopeia que a maioria não consegue.

Com o advento da internet, hoje em dia, a facilidade em encontrar carros bons com preço barato aumentou. Alguns especialistas em automóveis afirmam que cada novo valor adicionado ao veículo também possibilita que você compre um veículo melhor e que vai durar mais tempo.

Um dos segredos para conquistar um carro mais barato é olhar para seminovos e usados. O processo é muito mais fácil se você souber como maximizar o uso da Internet e do telefone antes de inspecionar fisicamente os carros. Seu dinheiro comprará muito mais se você procurar um veículo com pequenas falhas externas, como pintura desbotada, entre outras.

Na internet, ao comprar um carro barato, alguns termos de pesquisa fornecerão os melhores resultados possíveis na hora de usar seus sites de referência. Nas pesquisas de anúncios de carros populares na internet, você consegue encontrar o que deseja nas proximidades. Cada vez fica mais fácil encontrar boas ofertas e comparar com o preço de veículos similares usando ferramentas como OLX, Mercado Livre, entre outras.

Existe outra forma de comprar um carro barato pela internet, que é no leilão de veículos online. Praticamente como nos sites de classificados, estes sites de leilões se dedicam a oferecer veículos de toda a procedência e em diversos estados de conservação com lances virtuais. Com fotos e descrição de detalhes e possíveis danos do veículo, muitos são conservados por serem de busca e apreensão ou outra restrição.

O que mais chama a atenção em comprar veículos em leilão são os lances com valores bem abaixo do preço de mercado. O importante é ter um limite para as ofertas, já que o preço é à vista. Ter alguém ao lado que já comprou em leilão online é uma boa, pois ele irá dar dicas poderosas a respeito dos lances e sobre esse mundo em geral.

Caso queira, você também pode comparecer fisicamente ao local, mas nesse caso é necessário se atentar aos dias em que é possível ver as ofertas que estão recebendo lances. Pesquise na internet e acompanhe grupos de redes sociais que você fica inteirado nos dias que acontecerão.

As feiras livres automotivas também são ótimas oportunidades de conseguir carros bons com menores preços, pois você negocia diretamente com o proprietário e, dependendo da organização, você pode financiar o carro e sair de lá com ele vistoriado e com toda a documentação pronta.

Nesses casos, é sempre importante levar alguém que conheça mais de carro ou um mecânico para avaliar o veículo, mesmo que nestes locais existam empresas que prestam esse serviço, dando mais garantia para quem compra.

Foto:istock