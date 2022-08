Eaton abre cerca de 70 vagas para Programa de Estágio 2023 em cinco unidades do Brasil

Estudantes que estão cursando o nível superior, com previsão de formação entre 2023 e 2024, e alunos que cursam nível técnico matriculados em instituições de ensino com disponibilidade de estágio, podem concorrer a cerca de 70 vagas do Programa de Estágio 2023 da Eaton, empresa global de gerenciamento inteligente de energia. As inscrições começam no dia 1º de agosto e vão até 2 de setembro, com oportunidades em cinco unidades brasileiras: Caxias do Sul (RS), Mogi Mirim (SP), Porto Feliz (SP), São José dos Campos (SP) e Valinhos (SP).

Podem se candidatar estudantes de graduação que cursam Engenharias e outros cursos de Exatas e Tecnológicas, assim como alunos das áreas de Humanas – que inclui cursos como Administração, Contábeis, Economia, Psicologia e Recursos Humanos. A empresa ainda busca para as vagas técnicas, estudantes de Automação, Eletroeletrônica, Eletrônica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, entre outras.

Os interessados devem realizar a inscriçãoon-line e depois passarão pelas etapas de recrutamento que envolvem testes, dinâmica e, por fim, entrevista com as lideranças das áreas contratantes. Dependendo do perfil da posição, o estudante deve ter inglês entre nível básico e intermediário e pode permanecer na empresa em um período de até dois anos, tempo que dura o programa.

Programa de Estágio 2023 da Eaton

Com foco na Inclusão & Diversidade, o Programa de Estágio 2023 da EATON contempla o Programa Diversifica, que tem por objetivo recrutar estudantes com base na diversidade de perfis. A multinacional conta com cinco grupos de I&D, sendo eles o Pride (comunidade LGBTQIAP+), iConnect (inclusão racial), Wave (mulheres), Enable (PCDs) e Engage (jovens). A proposta desses grupos é promover a educação e o engajamento para influenciar mudanças positivas dentro da empresa. O Diversifica pretende criar mais oportunidades e abrir portas para alunos de todas essas comunidades.

Há 65 anos no Brasil, a Eaton possui uma iniciativa global para desenvolver e atrair novos talentos. A empresa está presente com suas soluções nas mais diversas frentes e está empenhada em suportar a indústria na fase de transição energética, pronta para atender novas demandas focadas em eletrificação, sustentabilidade e digitalização. Nas unidades brasileiras, são desenvolvidos projetos e soluções de gerenciamento inteligente de energia que contribuem de forma eficiente, segura e sustentável para os negócios e o cotidiano de pessoas em diversos locais do mundo.

Mais informações sobre o Programa de Estágio 2023 da Eaton e o formulário de inscrição estão disponíveis no link: https://bluy.com/eaton.

Eaton Corporation

