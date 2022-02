Vivo é reconhecida como uma das empresas mais sustentáveis do mundo pelo S&P Sustainability Yearbook 2022

Pelo segundo ano consecutivo, a Vivo, marca da Telefônica Brasil, integra o The Sustainability Yearbook 2022, elaborado pela S&P Global, a mesma organização responsável pelo Dow Jones Sustainability Index (DJSI). O anuário, considerado referência para investidores por apresentar as líderes em sustentabilidade no mercado, analisou mais de sete mil companhias que participam do DJSI.

Executiva de Sustentabilidade da Vivo, Joanes Ribas

“Esta conquista reafirma que nossas práticas ambientais, sociais e de governança estão alinhadas com as melhores iniciativas de sustentabilidade, fortalecendo no nosso pilar #VivoSustentável”, revela a executiva de Sustentabilidade da Vivo, Joanes Ribas.

A Vivo mantém, desde 2018, um Comitê de Negócio Responsável e Reputação ligado ao CEO, além de um Comitê de Qualidade e Sustentabilidade, que reporta diretamente ao seu Conselho de Administração. A companhia possui metas de sustentabilidade, como diversidade e redução de emissões de CO2, atreladas ao pool de bônus dos seus executivos. Em 2020, tornou-se a primeira empresa carbono neutra do setor no que se refere às suas emissões diretas, antecipando-se às metas globais do grupo Telefônica para combate às mudanças climáticas.

The Sustainability Yearbook 2022

Também foi a primeira empresa do setor no Brasil a ser conhecida na categoria “Industry Mover” em 2021, com a mais forte melhoria de pontuação de um ano para outro, com crescimento de 16,6%. Este ano, continuou crescendo e subiu duas posições em comparação com o ano anterior, com a 12ª posição no ranking setorial do índice. O resultado mantém a Vivo na liderança, com a melhor posição na América Latina.

Vivo

A Vivo também está presente há 10 anos consecutivos no ISE B3, atualmente como uma das três melhores colocadas. Integra ainda outras iniciativas ESG nacionais e internacionais como o ICO2-B3, FTSE4Good, MSCI ESG Leaders Indexes, S&P ESG Indexes, ALAS20.