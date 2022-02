COOP Drogaria acelera revitalização de marca de suas unidades

Entre o mês de novembro do ano passado até a primeira quinzena de janeiro, a Coop Drogaria finalizou as obras de revitalização de marca de 11 unidades anexas aos supermercados, tanto no ABC, quanto no interior paulista.

Das 79 drogarias da rede, 39 já materializam a nova identidade visual da marca lançada em outubro de 2020. De acordo com Gustavo Ramos, diretor executivo do negócio Drogaria, o melhor desse movimento de virada tem sido o retorno positivo dos cooperados e clientes, que aprovaram não só o novo visual, como também a comunicação interna das lojas, que traz uma nova abordagem em gerenciamento por categoria que permite facilitar a rotina de compra do cliente. “Importante também é que o processo de revitalização das drogarias internas e externas se mantém em 2022, consolidando cada vez mais nossa marca no mercado”, adianta.

Gustavo Ramos, diretor executivo do negócio Drogaria-Foto:Divulgação

Bruno Matos, gerente de Expansão e Engenharia, explica que o cronograma de virada de marca, estudado com a diretoria executiva, segue alguns critérios, entre eles, privilegiar as drogarias mais antigas, que estão com sua comunicação visual depreciada, sem contar as novas unidades que já nascem dentro do conceito atualizado da marca, como aconteceu no ano passado com as 20 drogarias instaladas nas galerias do Grupo BIG, além das quatro operações próprias inauguradas em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. “Paralelamente, outras quatro, das 20 lojas externas, também foram revitalizadas”, contabiliza Daniel Ribeiro, gerente Regional de Operações Drogaria.

Coop Drogaria

As obras mais recentes envolveram as lojas Onze de Agosto e Coronel Seabra, em Tatuí; Santana, em São José dos Campos; Diadema; Parque das Nações e Jardim Milena, em Santo André; Barão de Mauá, em Mauá; Vianas e Café Filho, em São Bernardo do Campo; Itavuvu, em Sorocaba, e Vollet Sachs, em Piracicaba.

Coop

Atualmente, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br