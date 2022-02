Rede montará uma galeria de artes em suas lojas para expor trabalhos de artistas da região

A arte é uma ferramenta de expressão de sentimentos, emoções, relatos históricos, situações econômicas e sociais, entre outros tantos meios de se comunicar por meio dessa linguagem. Buscando tornar a arte mais presente na vida das pessoas, o Villarreal lança a campanha “Aquarela: Arte no Villa” que apresentará ao longo do ano, obras de artistas da região em suas lojas físicas.

A curadoria das obras será feita por Cláudia Gütlich, que possui uma vasta experiência na coordenação de projetos, pesquisas artísticas, montagem de exposições, entre outros conhecimentos no segmento de artes.

Ao longo do ano, serão expostas as obras de 7 artistas do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, que trabalham com técnicas de pintura em aquarela. Ao todo serão apresentadas cerca de 50 obras desses artistas.

Para garantir uma padronização na exposição das obras, o Villa irá expor uma reprodução em papel fotográfico especial de cada uma delas nas suas 4 unidades (Ema, Urbanova, CTA e Cruzeiro). Ao final de cada temporada da exposição, haverá um leilão das reproduções e toda a verba arrecadada será doada para o GAIA (Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo) de São José dos Campos.

A Gerente de Marketing do Villarreal, Cirlene Gonçalves, afirma que levar arte para a vida das pessoas é uma forma de transmitir leveza, paz, inspiração e tantos outros bons sentimentos que são revelados quando se aprecia uma bela aquarela. “A ideia de trazer a arte para dentro do Villa é para tornar a experiência de compra mais agradável, proporcionando alguns minutos de apreciação de belos trabalhos artísticos da região e, claro, promovendo a inclusão e proporcionando bem-estar para nossos clientes”.

Para comemorar o aniversário de 18 anos do Villa, no ano passado, a rede lançou sua campanha de reposicionamento da marca, “Villa, amor por você!” que tem como foco compartilhar e identificar o amor nas atitudes simples do dia-a-dia como a gratidão, a empatia, a qualidade nos produtos e serviços, a transparência, a solidariedade, entre outras virtudes e boas ações. Nesse ano, a campanha “Aquarela: Arte no Villa” veio para complementar essa identidade que visa promover práticas de boas ações para o bem-estar físico, emocional e social nas comunidades locais.

Fundado em 2003, o Grupo Zaragoza optou em investir no Atacarejo, termo brasileiro que reúne as duas formas tradicionais de comércio – o atacado e o varejo, com os conceitos de self-service (autosserviço) e cash & carry (pague e leve). De acordo com o ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), o Spani Atacadista é a rede que mais cresce no Brasil e está entre as 15 maiores empresas do segmento de Atacarejo do país. O grupo manteve seu ritmo acelerado de crescimento em 2021, mesmo com o impacto da pandemia. O resultado deste investimento fez com que encerrasse o ano com 37 unidades, um novo CD e registro de faturamento de R$ 3,6 bilhões.