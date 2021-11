HEINEKEN CELEBRA O LANÇAMENTO DA PLATAFORMA GREEN YOUR CITY

Ativações em diferentes capitais marcaram o lançamento da plataforma que materializará os compromissos de sustentabilidade para os próximos anos por meio de experiências de marca e a ressignificação dos grandes centros urbanos.

Comunicado no final de 2020, o quarto ingrediente da cerveja premium Heineken, a energia 100% verde, ganhou as ruas de diferentes cidades para chamar a atenção para um novo momento, com a retomada das atividades culturais no país. Iluminados de verde, pontos icônicos e bares parceiros se juntaram à iniciativa da marca para trazer a energia verde como símbolo de retomada, e marcar oficialmente o lançamento da plataforma Green Your City .

A plataforma materializará os compromissos de sustentabilidade da marca Heineken nos próximos anos, divididos em três principais pilares – economia circular, cidades mais verdes e consumo responsável. Tendo a cidade como protagonista, Heineken mostra que é nos grandes centros urbanos, onde a maior parte da população mundial se concentra, que uma jornada efetiva de mudanças deve acontecer visando um futuro mais verde.

Heineken

A marca Heineken terá papel fundamental dentro do Grupo no Brasil para alavancar metas maiores da companhia, como a neutralização das emissões de carbono em toda a sua cadeia de valor até 2040.

GREEN YOUR CITY

Green Your City é uma plataforma com uma série de iniciativas com o viés sustentável para a vida noturna, cena cultural e a ressignificação de espaços urbanos. É um olhar inédito para formas de discutir o impacto ambiental, por meio de experiências de marca e um convite à reflexão.

Para o lançamento, a marca iluminou três capitais do país – SP, RJ e BH – com energia verde. Pontos icônicos das capitais, bares e restaurantes parceiros se juntaram para mostrar que as melhores noites são feitas com energia verde. A iluminação é uma celebração aos compromissos sustentáveis da marca, e ainda uma referência à utilização de energia limpa, 100% renovável, na produção da cerveja. Com isso, a Heineken vai dando o tom de como pretende atuar daqui pra frente, levando a sustentabilidade para cada iniciativa, em vivências que podem gerar reflexão e impacto positivo nas pessoas.

Em São Paulo, locais como Casa de Francisca, Bona, Heavy House, Áudio, Tokyo, entre outras participaram da ação iluminadas de verde e com atrações especiais com curadoria da marca, dentro da programação normal de cada estabelecimento, já em andamento desde outubro. O Mirante 9 de Julho, Edifício Itália, WZ Hotel, Restaurante Casa do Porco e trechos da Marginal Pinheiros também são alguns pontos que ficaram verdes na noite de ontem. No Rio de Janeiro, participaram da ação o Circo Voador, Brewteco, além de pontos da cidade como o Hotel Nacional e o Edifício Chopin. Já em Belo Horizonte, o MAO (Museu de Artes e Ofícios) e MUMO (Museu da Moda), foram iluminados de verde.

Circo Voador (Rio de Janeiro – RJ) – Foto: Diego Padilha

“A marca Heineken é urbana, e sempre esteve presente na vida noturna de forma significativa. Será por meio desses momentos de vivência das cidades, que vamos refletir nossa visão e nossos compromissos de sustentabilidade, de uma forma pioneira. Vamos investir no poder de transformação das experiências e convidar as pessoas para juntos construirmos um futuro mais verde “, afirma Gabriel D’Angelo Braz, diretor de marketing da marca no Brasil.

Desde 2020, Heineken anunciou sua produção com energia 100% renovável nas fábricas de Alagoinhas (BA), Araraquara (SP), Ponta Grossa (PR) e, até 2023 em Jacareí (SP). Além da produção, a marca também anunciou este ano a geração de energia verde para bares e restaurantes.

FUTURO MAIS VERDE DA HEINEKEN: ECONOMIA CIRCULAR, CIDADES MAIS VERDES E CONSUMO RESPONSÁVEL.

Em evento especial para convidados na Praça Victor Civita, em São Paulo, a marca apresentou seus principais compromissos de Sustentabilidade por meio de quatro instalações sensoriais criadas pelo Estúdio Bijari. Pensadas a partir das metas da Heineken e para dialogar com o espaço da Praça Civita, cada um dos elementos estava relacionado à sustentabilidade com foco em inspirar um mundo mais verde e humano.

O evento contou com a performance de diversos artistas e Djs, entre elas a atração The Blessed Madonna, mostrando que sustentabilidade e o entretenimento vão caminhar juntos, tendo na música um fio condutor de experiências. Além do dia 4, o fim de semana – sábado (6) e domingo (7) – também contou com programação especial com participações no lineup de Lúcio Ribeiro, Cláudia Assef, Dre Guazelli, entre outros.

Hoje, além da produção com energia limpa, a marca já possui uma parceria para distribuição de energia renovável a bares e restaurantes, com meta de alcançar 50% dos parceiros de 19 capitais brasileiras, até 2030. O projeto, além de incentivar e facilitar uma atitude mais sustentável para pontos de vendas, também pode representar mais um auxílio nesse momento de retomada, uma vez que, a depender do estado, os descontos na conta de energia do estabelecimento podem ser de até 40%. Iniciado em SC, PR, MT e MG, a partir do início de 2022, o projeto expande para outros 15 estados, chegando à cobertura nacional até 2024. O modelo da parceria ainda prevê um reinvestimento em outras ações de sustentabilidade, como a implementação de micro-florestas urbanas em 19 capitais brasileiras nos próximos anos.

Dentro do tema economia circular, a meta é de que até 2030 as embalagens da marca sejam 80% circulares. Isso significa trabalhar para incrementar os volumes de embalagens retornáveis ao mesmo tempo que a marca fomenta o ciclo de reciclagem do vidro das embalagens descartáveis do portfólio.

Em um terceiro pilar, a Heineken, que já tem forte atuação em plataformas de consumo responsável e dedica 10% de seu budget anual a ações de conscientização, também afirma que esta frente deve ainda ter novas iniciativas. Se em 2020 o consumo responsável ganhou mais força com o lançamento da Heineken 0.0, agora a marca mira em ações para efetiva mudança de comportamento. “Queremos estar em todos os pontos de vendas do Brasil com a Heineken 0.0, para que assim o consumidor tenha uma opção de qualidade e faça escolhas conscientes. Nossa ambição é poder afirmar, até 2030, que 100% dos consumidores de Heineken não vão beber antes de dirigir”, afirma Gabriel D’Angelo Braz, diretor de marketing da marca.

Os eventos que marcaram o lançamento da plataforma Green Your City foram produzidos pela Atenas e contaram com ações de compensação de emissão de CO2, e seguiram os protocolos de saúde de cada região em que aconteceram. Saiba mais sobre as metas e compromissos da marca clicando aqui .

Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken®️, Sol, Amstel, Tiger, Lagunitas, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa. Informações adicionais clique aqui .