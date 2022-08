Viagem em família: dicas para você planejar a sua

Viajar é um dos maiores prazeres da vida para muita gente, não é mesmo? Seja sozinho, em casal ou com a família, fazer uma viagem gostosa é tudo de bom.

Mas mesmo que muita gente goste de viajar, muitos ficam só na vontade, não por não ter dinheiro, mas por não saber planejar a viagem da maneira correta.

O fato é que a vida das pessoas hoje em dia anda muito corrida, e falta espaço para planejar o lazer. Pensando nisso, resolvemos escrever este post para que você aprenda a se planejar melhor e finalmente ter aquela viagem de lazer que você merece.

Vamos então para as nossas super dicas!

Dica 1 – Planejamento Financeiro

Planejar é essencial. Hoje em dia uma viagem para o nordeste do Brasil de 5 a 8 dias custa a partir de 4 mil reais para uma família de até três pessoas, incluindo hotel e passagens de avião.

É importante levar em conta que você precisa ter dinheiro para gastar com restaurantes, passeios e presentes. Então recomendamos separar pelo menos dois mil reais para a sua viagem. Mesmo que não vá gastar tudo isso, é bom se prevenir, pois nunca se sabe quando vai surgir um imprevisto.

Então você precisa ter pelo menos 6 mil reais planejado para a sua viagem, não é mesmo? Pode parecer muita coisa à primeira vista, mas com planejamento, você chega lá. Comece guardando na sua poupança R$600,00 por mês. Em dez meses você terá todo o valor da sua viagem.

Se você não consegue guardar tanto dinheiro por mês, comece guardando pelo menos R$300,00. Sempre que sobrar um dinheiro, ou que você verificar que pode economizar em algo, guarde e coloque na poupança. Num piscar de olhos você consegue o valor todo da sua viagem.

Para viagens internacionais onde valores podem passar de 15 mil reais, recomendamos fazer um planejamento de pelo menos três anos. Siga os mesmos passos anteriores, guardando R$600,00 por mês, e sempre que sobrar no fim do mês, guarde também. Mas nesse caso não recomendamos a poupança. Você deve optar por investir esse dinheiro em fundos ou outras formas de investimentos que tenham certa segurança, e que possam fazer o seu dinheiro render nos próximos 3 anos.

Dia 2 – Viajando com estilo

As viagens em família precisam ser ao mesmo tempo divertidas e também relaxantes. Quando falamos em uma família que tenha crianças, pode ser interessante planejar tudo, desde comprar mochilas personalizadas para viajar com estilo, até o planejamento de ir em parques aquáticos no destino da viagem, mergulhos em águas cristalinas, e demais passeios que possa ter.

Pesquise com antecedência tudo o que pode ser feito de interessante e divertido no destino escolhido. Embora algumas pessoas prefiram surpresas, nesse caso é mais seguro planejar e saber com antecedência o roteiro que seguirão.

Agora vamos a algumas dicas para quando chegar ao seu destino:

Dica 3 – Evite comer comidas que não está acostumado

Pode parecer exagero de precaução, mas um bom exemplo para você seguir essa dica é a experiência que muitas pessoas adquirem ao visitar a Bahia. O fato é que comidas apimentadas, ou com temperos atípicos em relação ao resto do Brasil (como o óleo de dendê) podem ser prejudiciais à nossa saúde.

Evite infecção estomacal e outros problemas, coma sempre comidas leves e que você esteja acostumado. Mas obviamente que ir para a capital do acarajé e não experimentar a iguaria, seria um desperdício né? Bom, nesse caso, tente não comer com a pimenta baiana, pois ela é realmente picante.

O pior cenário para uma viagem é você passar mal por causa da comida e perder seus dias de diversão. Então manere bem na alimentação.

Dica 4 – Evite andar com dinheiro – Cartão é a solução

Andar com muito dinheiro pode ser um chamariz para ladrões. Opte sempre pelo cartão de crédito para evitar chamar atenção e também prejuízos.

Mas dependendo do lugar que você está visitando, pode ser interessante andar com pelo menos uma nota de cinquenta reais. Explicamos: em caso de assalto, muitas vezes se você não tem nenhum dinheiro, o bandido pode te agredir e violentar pelo simples fato de ficar com raiva do assalto frustrado. Se você tiver pelo menos R$50,00 há mais chances de te deixarem em paz após o roubo.

Obviamente nunca contamos com este tipo de situação, não é mesmo? Para evitá-la, recomendamos que você ande sempre em locais bem movimentados e com boa iluminação.

Dica 5 – Diversão é a Lei

O nosso dia a dia é muito estressante, então quando sair para viajar tente meditar um dia antes e entrar num estado de mente tranquilo e feliz. Ninguém merece pessoas carrancudas que reclamam o tempo inteiro numa viagem, não é mesmo?

Tente aproveitar os seus dias ao máximo, evite pensar em trabalho e outras questões. Brinque, exercite-se, conheça lugares, aprenda coisas novas. Quando for voltar da sua viagem, estará com a cabeça descansada e pronto para outro ano de muito trabalho, esforço e dedicação.

Conclusão

Vimos como você pode fazer para planejar a sua viagem. Desde o planejamento financeiro, que precisa ser muito bem pensado e trabalho, até as dicas de como aproveitar ao máximo a viagem, do dia da partida ao dia da volta.

Preste muita atenção sempre onde você anda quando estiver em cidades que não conhece direito. Evite ruas vazias e com pouca iluminação, e assim podemos assegurar que você terá todas as probabilidades de uma grande e divertida viagem se realize.