Vale do Paraíba recebe pela primeira vez Festival do MST

Evento traz feira de alimentos agroecológicos, comidas típicas, apresentações culturais e debates, nos mesmos moldes de edições realizadas em São Paulo e Rio de Janeiro

São José dos Campos recebe, nos dias 20 e 21 de abril, o “Festival do MST: por Terra, Arte e Pão!”. O Vale do Paraíba está recebendo a primeira edição do festival fora de uma capital brasileira; outras já aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo. A primeira edição do evento no Vale do Paraíba acontece no Clube Nova Era, a partir das 9h em ambos dias, e traz a tradicional feira de alimentos agroecológicos e artesanato, rodas de conversas e apresentações culturais e artísticas para todas as idades. São diversas manifestações, como música, poesia, palhaçaria e hip hop, valorizando a cultura valeparaibana em uma programação extensa, com quase 20 horas de duração.

“Culinária da Terra”

Na “Culinária da Terra”, as barracas de comidas típicas – preparadas com alimentos orgânicos e produzidos nos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – garantem pratos tradicionais da região e opções para refeições no local.

Ao todo, participam seis assentamentos do Vale: o Assentamento Nova Esperança, de São José dos Campos; os assentamentos Olga Benário e Conquista, de Tremembé; o assentamentos Luís Carlos Prestes e Manoel Neto, de Taubaté; e Egídio Bruneto, de Lagoinha. Além disso, os Quilombos da Fazenda e do Camburi, de Ubatuba, também estarão presentes. O evento conecta esses ocupantes produtivos da terra à sociedade brasileira, que aos poucos reconhece o valor e os benefícios da comida sem veneno.

“O primeiro Festival do MST: por Terra, Arte e Pão! do Vale do Paraíba será um espaço de troca. Troca de saberes e sabores, no qual nossas famílias assentadas, parceiros da agricultura familiar e comunidade tradicionais vêm partilhar os resultados de nossas conquistas”, explica Altamir Bastos, da direção regional do Vale do Paraíba do movimento. “É uma forma de celebrar o que realizamos até agora e construir juntos os próximos caminhos, tendo como pano de fundo muita música, comida e conversa boa!”, completa. Segundo ele, tais eventos são fundamentais para ampliar a compreensão de todos sobre a viabilidade da Reforma Agrária Popular, agricultura familiar, agroecologia e das relações humanas pautadas pela construção coletiva da prosperidade.

Também integra a Culinária da Terra, o Armazém do Campo de São José dos Campos. O Armazém do Campo é espaço de comercialização dos produtos in natura, como frutas, legumes e verduras, e alimentos agroindustrializados da produção dos assentamentos do MST. Ele funciona no centro da cidade e, aos sábados, sempre traz opções de almoço aos são joseenses.

Ao longo dos dois dias, ainda serão realizadas rodas de conversa com representantes locais e do Movimento Sem Terra, a respeito da Reforma Agrária Popular; tradições populares como resistência cultural; e pautas da região, como a instalação da termelétrica em Caçapava, o direito à terra e território, e a ameaça de desocupação constante no Banhado (SJC).

Nas atividades artísticas e culturais, no sábado, o violeiro de São Luiz do Paraitinga, Moreno Overá, abre o evento com sua viola caipira e a autora Evelym Landim trará uma pouco de sua pesquisa sobre a mandioca em um bate-papo sobre seu novo livro “A Raiz que nos fez Nação”. Depois, o grupo Pimenta na Roda trará a “Bênção às Matriarcas”, espetáculo com canções autorais e de importantes sambistas entremeadas por textos poéticos e diálogos encenados que abordam a presença feminina no samba.

Ainda na tarde do sábado, um bate-papo lítero-musical vai trazer a cultura do quilombo ao Festival: Dona Laura, mestre Quilombo da Fazenda; Moacyr Pinto, autor do livro “Eu Tenho Meu Sonho – saberes do mestre Zé Pedro do Quilombo da Fazenda”; e Deo Lopes falarão e cantarão a cultura quilombola com a mediação de Poeta Moraes.

E para agitar o fim do sábado: Jefferson Leite trará clássicos do xote, baião e arrasta pé com sua rabeca, seguido do Baile da Capivara, que caprichará no forró para todo mundo dançar com direito à oficina de dança.

Já no domingo, o dia começa com Ligia Kamada e Dani-Vi trazendo um repertório de música popular e regional do Vale do Paraíba entre músicas autorais, conversas, violas e cantos. Na hora do almoço, a Batucada Resistência, bateria do Bloco Capivara Neon, trará um cortejo com ritmos afro-brasileiros e os palhaços Charlote e Totonho levarão humor e brincadeiras à feira. Para encerrar o dia, o hip hop vai agitar o festival com a presença de Meire D’Origem, Sales e DJ Gabi Loucas, grandes artistas da cena hip hop do Vale. Durante a apresentação, haverá pintura de graffiti ao vivo com Thaylla Barros e Leen Vandal, que também estarão com uma exposição no local durante todo o fim de semana.

“Festival do MST: por Terra, Arte e Pão!”

Edição Vale do Paraíba

Clube Nova Era – Av. Vinte e Três de Maio, 950 – Vila Maria – São José dos Campos

20 e 21 de abril – sábado e domingo – a partir das 9h

Sem estacionamento no local – dê preferência ao transporte público, bicicleta ou carros por aplicativo.

Confira a programação completa:

21/04

9h30 Apresentação musical: Moreno Overá

10h Ato de abertura

Das 12h às 14h – Culinária da Terra

Lançamento de livro: “A Raiz que nos fez Nação”, bate-papo com a autora Evelym Landim

Apresentação musical: Pimenta na Roda

14h – Roda de Conversa: Reforma Agrária, lutas pela terra, arte e pão no Vale do Paraíba

16h – Bate-papo lítero-musical: Dona Laura, Moacyr Pinto, Deo Lopes e Poeta Moraes

17h – Apresentação musical: Jefferson Leite

19h – Apresentação Musical: Baile da Capivara

22/04

9h – Roda de Conversa: As pressões capitalistas no território do Vale do Paraíba e os movimentos populares

11h – Apresentação musical: Ligia Kamada e Dani-Vi

Das 12h às 14h – Culinária da Terra

Cortejo: Batucada Resistência

Intervenção artística: Charlote e Totonho (Raquel Lima e Di Cábuli)

14h – Roda de Conversa: A arte e as tradições populares enquanto forma de resistência cultural

16h – Intervenção Artística: Meire D’Origem, Sales e DJ Gabi Loucas com pintura de graffiti ao vivo com Thaylla Barros e Leen Vandal