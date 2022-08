Instituto Campus Party firma parceria com a Embaixada do Reino Unido para implantação de novos laboratórios Include

O apoio será realizado por meio do Programa de Cooperação Reino Unido – Brasil em Acesso Digital e UK-Brazil Tech Hub para subsidiar as novas unidades e a contratação da equipe pedagógica

O projeto Include, do Instituto Campus Party (ICP), firma parceria com a Embaixada do Reino Unido no Brasil, através do acordo do país com a Anatel para o acesso digital, com a implantação de quatro novos laboratórios de tecnologia Include, três no estado do Paraná e um em Alagoas. O programa tem o objetivo de inserir jovens de comunidades carentes no ambiente tecnológico possibilitando o conhecimento das novas tecnologias e abrindo oportunidades de ingresso ao mundo digital, estudos e mercado de trabalho.

Embaixada do Reino Unido

A parceria com o Governo Britânico através do Programa de Cooperação Reino Unido – Brasil para o Acesso Digital e o UK-Brazil Tech Hub irá subsidiar a implementação do projeto e a contratação da equipe pedagógica que será formada para atuar nos laboratórios. Segundo Francesco Farruggia, presidente de honra do Instituto Campus Party, “a parceria com a Embaixada do Reino Unido fortalece o programa Include em seu objetivo de se tornar o maior programa de inclusão econômica e social por meio da tecnologia. Foram avaliadas além da capacidade técnica, as práticas de governança e transparência na gestão dos recursos públicos e privados”.

“A inclusão digital e a formação de habilidades tecnológicas são grandes prioridades para o Governo Britânico no Brasil. Estamos felizes em celebrar esta parceria com a Campus Party para implantar laboratórios de tecnologia em dois importantes estados para a nossa cooperação em acesso digital com o Brasil, no Paraná e Alagoas” Melanie Hopkins, Encarregada de Negócios da Embaixada do Reino Unido no Brasil.

“O Include é um programa de inserção de jovens vulneráveis no ambiente tecnológico, de baixo custo e alta capacidade de escala. Entregamos um programa completo, desde mobiliário, kits de robótica, ferramentas tecnológicas e metodologia própria, a formação de equipes pedagógicas e acompanhamento durante dois anos” diz, Sidiane Zanin, Diretora Nacional do Programa, que ainda destaca “é com grande orgulho que iniciamos essa nova parceria com a Embaixada do Reino Unido”.

Nos laboratórios, a equipe do Include capacitará, gratuitamente, jovens com idade entre 12 e 20 anos, por meio do ensino da robótica, programação, eletrônica, sensores e mecânica. Ao final dos 30 meses de duração, os cerca de 1200 alunos participantes aprenderão mais do que conhecimentos básicos em tecnologia, robótica e eletrônica, possibilitando a inclusão desses jovens na economia digital. Os laboratórios possuem mobília e equipamentos de primeira linha para ensino como, por exemplo, impressora 3D, óculos de realidade virtual, drones, entre outros.

Com apoio de outras entidades, o Include já implantou mais de 60 laboratórios no Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiás e Bahia. Outros laboratórios também estão em fase de instalação no Amazonas e no Rio Grande do Sul. O projeto tem como objetivo final implementar até 10 mil laboratórios, impactando jovens de todo o Brasil por meio da tecnologia.

Instituto Campus Party

A associação civil sem fins lucrativos foi fundada em 2009, com o objetivo de incentivar e promover atividades e projetos nas áreas, cultural, educacional gratuita, de inclusão digital, do desenvolvimento tecnológico e econômico, dos direitos estabelecidos, da assistência social e da cidadania.