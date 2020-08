Temporada de Jubartes a todo vapor em Prado-BA

No atual cenário que estamos vivenciando, o ecoturismo vem sendo um dos segmentos do turismo com maior destaque no Brasil. Essa vertente se caracteriza por atividades realizadas na natureza, ao ar livre. Nesse ínterim, a Bahia aparece como um dos lugares mais procurados por turistas.

E, para quem gosta das belezas naturais do nosso país, o sul da Bahia apresenta passeios para todos os gostos, entre eles, a visitação aos Recife das Guaratibas. No período de Julho a outubro este passeio se torna ainda mais especial pela temporada das Baleias Jubarte, que chegam ao litoral baiano dando um show de simpatia. Um espetáculo inesquecível e exclusivo já que, na região, este é o único local autorizado a ter saída de embarcações com esta finalidade. Lembrando que as embarcações estão seguindo o protocolo municipal de combate à Covid-19, proporcionando um turismo sustentável e seguro .

Recife de Guaratiba

O Recife de Guaratiba está a uma distância de aproximadamente 1h da Costa de Prado e possui como principal atrativo suas barreiras de recifes. No cais do centro de Prado, há serviços de barcos e escunas que realizam passeios até os recifes. Durante a maré baixa, você pode mergulhar com snorkel nas águas transparentes, que garantem contato com as mais diversas espécies de peixes, tartarugas marinhas e arraias. Ademais, no percurso até os recifes é possível observar as Jubartes e ouvir seu canto.

Onde Ficar

A Casa de Maria (www.pousadacasademaria.com.br), pousada Pet Friendly e sustentável, referência em hospedagem em Prado, oferece esse passeio para os seus hóspedes em parceria com a Catavento Tour (www.cataventotour.com.br). Recém reformada, o estabelecimento que aderiu ao Selo Turismo Responsável, do Ministério do Turismo, oferece todo o conforto para os visitantes aproveitarem o descanso da melhor maneira possível.

Baleias Jubarte