Chef Anouk Migotto do Donna Pinha representa a Mantiqueira na Bienal do Livro em São Paulo

A chef Anouk Migotto irá autografar seu livro “Donna Mantiqueira” e apresentar uma deliciosa receita na abertura da Bienal São Paulo, no dia 2 de julho; espaço ‘Cozinhando com Palavras’ reúne renomados chefs e especialistas em gastronomia

A 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo terá uma representante da Serra da Mantiqueira: a conceituada chef Anouk Migotto irá autografar o seu livro “Donna Mantiqueira” durante a abertura do evento, no dia 2 de julho, às 19h, no espaço ‘Cozinhando com Palavras’. Mais um motivo de comemoração para a chef, que este ano comemora os 20 anos do Restaurante Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal/SP.

O livro Donna Mantiqueira, assinado pela Editora Boccato em parceria com a Escola da Mantiqueira, reúne 40 deliciosas receitas ao longo de 119 páginas – dentre drinques, pratos principais, entradinhas e sobremesas. Um sucesso e uma dica imperdível para os amantes da gastronomia de montanha.

Durante a Bienal, Anouk vai apresentar a receita ‘Risoto Negro da Mantiqueira’, uma das ‘queridinhas’ do livro. “A Mantiqueira está na minha veia, onde tive minhas filhas e ganho meu sustento. O livro representa minha vida, tudo o que aprendi com meus pais, de valorizar meu entorno. É minha trajetória de muito amor”, enfatiza.

A Arena ‘Cozinhando com Palavras’, idealizada pelo renomado chef André Boccato, já é famosa por reunir chefs, jornalistas de gastronomia, críticos e amantes da boa mesa. Um verdadeiro caldeirão de sabores e saberes que promete alimentar a alma do público presente.

26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo

A 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece de 2 a 10 de julho, no Expo Center Norte—Rua José Bernardo Pinto, número 333, Vila Guilherme, na capital paulista. Informações pelo telefone: (11) 4659-0012.

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Abre todos os dias para almoço, das 10h às 17h. Para jantar, funciona de sexta e sábado até as 23h e domingo até as 19h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Acompanhe também pelas redes sociais: @donna_pinh a (Insta) ou Donna Pinha (Face).