Brasil Game Show promove ação digital inédita com cosplayers

BGS Cosplay Outback será realizado totalmente online e contará com exposição de fotos e vídeos, votação popular nas redes sociais e participação de júri técnico; melhores caracterizações serão reveladas em 29 de agosto, durante o BGS Day, a superlive da Brasil Game Show

A Brasil Game Show (BGS) terá diversas atrações digitais durante o ano de 2020 e ainda em agosto os gamers de todo o país poderão curtir o BGS Cosplay Outback, uma ação totalmente online em que as melhores customizações e interpretações de personagens do mundo dos jogos eletrônicos serão reconhecidas em duas categorias: “fotografia”, escolhida pelo voto popular via redes sociais, e “desfile interpretativo”, em que um júri técnico avaliará vídeos enviados pelos participantes.

A seleção dos vencedores da categoria “desfile interpretativo” será feita por três jurados que vão considerar a qualidade do figurino e acessórios, desenvoltura e linguagem corporal dos participantes nos vídeos. Já na categoria “fotografia” o critério será o número de “curtidas” das fotos dos participantes, que serão disponibilizadas em um álbum exclusivo do concurso na página oficial da BGS no Facebook. Tanto a escolha dos vídeos como a votação das fotos será realizada até 26 de agosto por meio do link https://bit.ly/34icBaN e o resultado com os dez melhores de cada categoria será revelado em 29 de agosto, durante o BGS Day, a superlive da BGS.

Desde as primeiras edições da Brasil Game Show, milhares de cosplayers participam da feira, seus desfiles e concursos. “Os cosplayers são um show à parte na BGS. Nossa 13ª edição só será realizada no ano que vem, mas pensamos em uma programação completa para os gamers, incluindo, é claro, o BGS Cosplay Outback. Foi surpreendente o enorme engajamento da comunidade, e, em poucos dias, contabilizamos com mais de 600 inscritos”, disse Marcelo Tavares, CEO e fundador da BGS.

“Os cosplayers vencedores vão curtir um #MomentoOutbackEmCasa com um delicioso delivery Outback. “Estamos muito animados com o BGS Cosplay Outback. Esta parceria nos traz mais uma oportunidade de quebrar a rotina e tornar este momento de celebração ainda mais divertido e muito mais Outback”, comenta Cristiane Berna, gerente de Trade Marketing do Outback Brasil.

Mais informações do BGS Cosplay Outback estão disponíveis em: https://www.brasilgameshow.com.br/bgs-day

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.