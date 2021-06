Grupo Bandeirantes anuncia a contratação da jornalista Juliana Rosa

Com trajetória de credibilidade, a jornalista Juliana Rosa é a nova contratada do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Especialista em economia, ela fará participações na Band, BandNews TV, BandNews FM e Rádio Bandeirantes.

Os assuntos mais importantes de economia serão levados pela jornalista ao “Jornal da Band” e outros telejornais da TV aberta, onde a renomada profissional fará sua estreia. No canal de notícias da TV por assinatura, a comentarista terá maior atuação, com entradas ao longo do dia no quadro Mercado BandNews. A estreia está marcada para julho.

Grupo Bandeirantes

Na Rádio Bandeirantes e na BandNews FM, Juliana fará participações ao vivo ao longo da manhã e no fim de tarde, atualizando os ouvintes com as notícias sobre o mercado financeiro e outros índices econômicos.

Rodolfo Schneider, diretor executivo de Jornalismo do Grupo Bandeirantes

“Juliana Rosa tem mais de 20 anos de experiência no universo econômico, destacando-se com uma linguagem inovadora que aproxima o público das informações do mercado financeiro e dos dados econômicos, trazendo apuração feita entre os maiores especialistas em suas áreas, que possibilitam avaliar todos os elementos do noticiário com profundidade”, afirma Rodolfo Schneider, diretor executivo de Jornalismo do Grupo Bandeirantes.

Jornalista Juliana Rosa

“Venho de uma família de educadores e valorizo demais o conhecimento. Acredito que a educação é a maior ferramenta de transformação social. Estar no Grupo Bandeirantes é uma honra e uma grande oportunidade de expandir esse trabalho, ao lado de um time altamente qualificado e reconhecido”, diz Juliana, que também terá projetos multiplataforma no digital.