Campeões brasileiros de estrada são destaques do ciclismo de Pindamonhangaba para 2022

O ciclismo de Pindamonhangaba (UniFunvic/Semelp/Gelog) segue apresentando reforços e parceiros para o início da temporada 2022. O último deles na equipe comandada por Benedito Tadeu Júnior, o Kid, é o atual campeão brasileiro de estrada Kleber Ramos da Silva, conhecido no pelotão como Bozó.

Com inúmeros títulos, o ciclista de 36 anos, que já defendeu a equipe em outra oportunidade, se junta aos demais integrantes em busca de títulos para Pindamonhangaba. Além do campeão brasileiro masculino, a equipe conta também com a campeã brasileira de estrada Ana Paula Polegatch.

Os dois conquistaram o principal título da modalidade no Brasileiro realizado em Londrina no final do ano passado e durante toda a temporada que está iniciando poderão usar na camisa a bandeira do país, símbolo do título brasileiro.

“Teremos dois campeões brasileiros de estrada capitaneando nossa equipe em 2022. É um grande feito e queremos com isso incentivar e descobrir novos talentos no esporte dentro na nossa cidade”, destaca o diretor-técnico “Kid”.

Team Cycling UniFunvic

Na quarta-feira (26), os dois campeões brasileiros estiveram juntos em Pindamonhangaba para treinar e também estrear o novo uniforme da equipe produzido pela King Sports, nova fornecedora e parceira da Team Cycling UniFunvic para 2022. Os uniformes usam a tecnologia Tecno Dry, proporcionando mais conforto e uma melhor performance em cima da bicicleta.

O treino com o novo uniforme foi realizado na subida da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro – trecho de Pindamonhangaba – com os dois ciclistas vestindo a versão mais escura do uniforme.

“Além do reforço no plantel, também buscamos novos parceiros para a temporada e a King Sports é uma delas, que chega como fornecedora oficial dos nossos uniformes para a temporada. O material é espetacular e temos certeza que ajudará e muito o desempenho dos nossos ciclistas nas competições”, enfatiza Kid.

Os primeiros compromissos da equipe deverão ter início em breve. Antes, deverá acontecer um training camp em Pindamonhangaba. “Esse é um momento importante para alinhar tudo aquilo que iremos fazer ao longo do ano”, finaliza o diretor-técnico da Team Cycling UniFunvic.

Patrocinadores: Prefeitura de Pindamonhangaba, Semelp (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba); UniFunvic – Centro Universitário, Grupo Gelog e King Sports.

Apoios: FastCycle, Meias Young, Géis Going, Logos Design, PortalR3 e Bike76.com

